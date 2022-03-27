Başakşehir Living Lab’e Şanlıurfa’da kardeş geldi

Başakşehir Belediyesi, teknolojiye yön veren projeleriyle Türkiye’ye örnek oluyor. Yapılan yenilikçi yatırımlar kapsamında kardeş belediye Şanlıurfa’da, Mezopotamya Living Lab törenle hizmete açıldı. Başakşehir Living Lab’i dünya markası haline getirdiklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Teknoloji ve inovasyon merkezi Mezopotamya Living Lab sayesinde Şanlıurfalı çocuklarımız, gençlerimiz ve girişimcilerimiz, yeni ufuklara yelken açacaklar” dedi.

Türkiye’nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi ile Türkiye ve Avrupa’ya örnek olan Başakşehir Belediyesi, bilgi ve birikimini yerel yönetimlerle paylaşarak milli teknoloji hamlesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda geçen yıl Başakşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan kardeş belediye protokolü, ilk teknoloji meyvesini verdi. Başakşehir Belediyesi’nin fikir aşamasından kurulumuna kadar her aşamasında destek verdiği Mezopotamya Living Lab törenle açıldı.

“Böyle bir eserde payımız olduğu için gururluyuz”

Başakşehir Living Lab’i bir dünya markası haline getirdiklerine işaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kardeş şehrimiz Şanlıurfa’da Mezopotamya Living Lab’in açılışının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu harika merkezin, Şanlıurfa’yı ve bölgeyi uluslararası bir çekim merkezi haline getireceğine yürekten inanıyorum. Zeynel Başkanım başta olmak üzere emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum. Peygamberler şehri Şanlıurfa’mıza böyle muhteşem bir eserin kazandırılmasında, bizim de payımız olduğu için ayrıca mutluluk ve gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

Şanlıurfalı çocuklar yeni ufuklara yelken açacak

Başkan Kartoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü;“Mezopotamya Living Lab’in tanıtımını, geçen haziranda Zeynel Başkanımla birlikte yapmıştık. ‘Teknoloji fidanı Şanlıurfa’da yeşeriyor’ sloganıyla başlattığımız teknoloji ve inovasyon yolculuğumuz, bugün açılışını yaptığımız merkez ile inşallah uzun yıllar devam edecek. Teknoloji ve inovasyon merkezi Mezopotamya Living Lab sayesinde Şanlıurfalı çocuklarımız, gençlerimiz ve girişimcilerimiz, yeni ufuklara yelken açacak. Akıllı şehircilikten mobil uygulamalara, yenilenebilir enerji, bilgi teknolojileri ve yazılım eğitimlerine kadar her alanda hayatımızı kolaylaştıran projelere imza atacaklar. Merkezde ayrıca gençlerimiz, son teknoloji ürün ve hizmetleri de uygulamalı olarak tecrübe edecekler.”

“Bu merkezi boş bırakmayın”

Mezopotamya Living Lab’in özellikle Şanlıurfalı gençler için bulunmaz bir fırsat olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “Bu fırsatı değerlendirmek gençlerimize kalıyor. Başakşehirli gençlerimizle bir araya geldiğimde, her zaman Başakşehir Living Lab’in imkânlarından sonuna kadar yararlanmalarını istiyorum. Şanlıurfalı gençlerimize de aynı tavsiyede bulunuyorum. Gençler, Zeynel Başkanım Mezopotamya Living Lab’i sizler için kurdu, sizlerin teknoloji ve inovasyonla buluşması için hazırladı. Ne yapın yapın, ama bu teknoloji ve inovasyon merkezini boş bırakmayın. Yapacağınız çalışmalarla ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına da destek olacağınızı unutmayın. Başakşehir Living Lab gibi Mezopotamya Living Lab’in de, ülkemizin teknoloji ve ekonomi alanındaki gelişimine büyük katkılar sağlayacağından, gençlerimizin burada da yeni başarı hikayeleri yazacağından hiç ama hiç şüphem yok” diye konuştu.