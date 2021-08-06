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Başakşehir Living Lab gücüne güç katacak

Başakşehir Living Lab, Teknopark İstanbul ile güçlerini birleştirdi. İki teknoloji merkezinin imkanlarının ortak kullanımını sağlayacak işbirliği ile ulusal inovasyon ekosistemine katkıda bulunulması hedefleniyor.

İSTANBUL 06.08.2021, 09:21
Başakşehir Living Lab gücüne güç katacak

Başakşehir Living Lab, Teknopark İstanbul ile güçlerini birleştirdi. İki teknoloji merkezinin imkanlarının ortak kullanımını sağlayacak işbirliği ile ulusal inovasyon ekosistemine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Başakşehir Living Lab, Teknopark İstanbul ile güçlerini birleştirdi. İki merkez arasındaki protokol ile ortak proje üretimi, girişimciler arası bilgi transferi ve alan kullanımı sağlanacak.

Türkiye’de teknoloji yağmuru

Her iki merkez de sağlanabilecek imkanlardan karşılıklı olarak faydalanarak girişimcilikle ilgili ortak faaliyetler düzenleyecek. Teknopark İstanbul ve Başakşehir Living Lab personelleri, stajyerleri, girişimci ekipleri iş geliştirme süreçlerinde akademi-kamu-özel sektör-girişimci etkileşimi konusunda ortak hareket edecek. Aynı zamanda katma değeri yüksek inovasyon ve teknoloji projelerinin ürüne dönüşmesine destek verilerek ulusal inovasyon ekosistemine katkı sunulması hedefleniyor.

Merkezlerdeki imkanlar ortak kullanılabilecek

Yenilikçi fikir sahibi girişimciler, imzalanan protokol sayesinde Başakşehir Living Lab ve Teknopark İstanbul’un laboratuvar, laboratuvar ekipmanları, atölye, kullanıcı deneyim merkezi, test ortamı, atölye ve Kuluçka Merkezi ile Teknoloji Transfer Ofisi (Connectto) mekanizmalarından ve imkanlarından faydalanabilecek.
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