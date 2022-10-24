Başakşehir-Kayaşehir metro hattında çalışmalar devam ediyor

Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapım çalışmaları devam ediyor.

Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nın açılışının ardından İstanbul’da Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir- Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Bakırköy sahil Bahçelievler Güngören Bağcılar Kirazlı Metro Hattı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir Metro Hattı olmak üzere 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7/24 esasıyla çalışmalar devam ediyor. İstanbul’un raylı sistem ağı yapımı devam eden projeler bittiğinde 363 kilometreye yükselecek.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istasyonunda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul’da işletilen 260 kilometrelik metro hattı 2019 yılı öncesinde İstanbulluların hizmetine sunulmuştu. Aradan yaklaşık 3,5 yıl geçmesine rağmen taş üstüne taş konulmadığını, İBB tarafından yapılması gereken hatlarda önemli bir ilerleme olmadığını görüyoruz. Milletin derdiyle dertlenmeye niyetleri yok. Çözüm, çare, hizmet üretmek yok. Siyasi hülyalara dalmışlar, manzara seyrediyorlar. Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik. 6,2 kilometre uzunluğundaki hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Başakşehir - Kayaşehir metro hattımızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni bir an evvel metroyla buluşturmak istiyoruz. Mevcut İBB yönetimi pandemi sürecince kritik ve hayati görevler üstlenen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin karayolu bağlantısını da yapmamıştı. Covid-19 pandemi döneminin en yoğun olduğu günlerde vatandaşlarımızın hastaneye ulaşabilmeleri için bakanlığımız işi üstlendi ve yolları 1 ayda yaptık. Yolunu yapmayan İBB metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiler. Hastaneye ulaşım bizler içi hayat meselesidir. Bekletmeye, oyalamaya gelmez; siyasi kavgaya alet edilemez dedik. Tabii bakanlığımız bu projeyi de hemen devraldı. Yapım çalışmalarına derhal başladık. İşe başladığımızda bu metro hattımız da yüzde 5 seviyesinde olan fiziki ilerlemeyi, 28 ay zarfında yüzde 95 seviyesinin üzerine getirdik. Hattın işletmeye alınması ile; Kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım ve diğer toplu taşıma modları ile entegrasyon sağlanacak. Metrokent İstasyonu’nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak. Kayaşehir İstasyonu’nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile entegre edilecek. Bu entegrasyonla Bakırköy Bahçelievler Güngören Bağcılar Başakşehir ilçelerinin Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve İstanbul Havalimanı’na metro ile ulaşımı da sağlanacak. Kıymetli arkadaşlar istiyoruz ki bizimle lafta değil, hizmette yarışsınlar ama yapamıyorlar. Biz de onları kendi hâllerine bıraktık. Bizim işimiz çok. Milletimize hizmetimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.