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Başakşehir Espor Merkezi ilk mezunlarını verdi

Başakşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen Başakşehir (BASE) Espor Merkezi, ilk mezunlarını verdi. Genç oyuncular sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden alırken Base Espor Valorant, Base Espor League of Legends ve Base Espor Zula takımlarını kurmak için turnuvalar düzenlendi.

İSTANBUL 26.02.2021, 14:08
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Başakşehir Espor Merkezi ilk mezunlarını verdi

Başakşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen Başakşehir (BASE) Espor Merkezi, ilk mezunlarını verdi. Genç oyuncular sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden alırken Base Espor Valorant, Base Espor League of Legends ve Base Espor Zula takımlarını kurmak için turnuvalar düzenlendi.

Başakşehir Belediyesi’nin yeni teknoloji hamlesi olan Başakşehir (BASE) Espor Merkezi’nde ilk mezuniyet heyecanı yaşandı. Uzman eğitmenler eşliğinde amatör olarak başladıkları espor hikâyelerini birer profesyonel oyuncu olarak tamamlayan 40 genç, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı. Öte yandan Base Espor Valorant, Base EsporLeague of Legends ve Base Espor Zula takımlarını oluşturmak amacıyla düzenlenen turnuvada adeta nefesler tutuldu.

Öğrencilere profesyonel oyuncular eşlik etti

Esporun yeni merkezi olmak için yola çıkan BASE Espor Merkezi’nde ilk eğitim dönemi Covid-19 kuralları çerçevesinde haftanın 5 günü iki sınıf olarak gerçekleştirildi. Eğitimler sırasında ailelerin de hassasiyetleri dikkate alınarak uzman psikologlar ve konunun en iyi eğitmenleri yer aldı. Başvuruyu yapan gençler profesyonelliğe tamamen ücretsiz olarak geçiş yaptı. Başakşehir Living Lab içerisinde yer alan BASE, profesyonel oyun ortamına ve turnuva şartlarına uygun dekore edildi. Merkezde, MOBA ve FPS alanlarında profesyonel oyuncular öğrencilere eşlik etti.

Ulusal turnuvalarda yer alacaklar

Eğitimin son haftasında koçlar, profesyonel espor oyunculuğuna ilk adımı atacak gençler arasından takımlar oluşturdu. Bu takımlar ile Türkiye genelinden katılan oyuncuların da arasında bulunduğu bir turnuva düzenlendi. Turnuvada öne çıkan oyuncular, BASE Espor takımında yer alarak ulusal turnuvalara katılma şansını yakaladı. Öte yandan kursu tamamlayan öğrenciler profesyonel arenaya hazır olduklarını gösterebilecekleri birer sertifika aldı.

“Gençlerle ortak bir karar alarak merkezi kurduk”

Sertifika töreninin yanı sıra düzenlenen turnuvaya da katılarak gençlerin heyecanına ortak olan Başkan Yasin Kartoğlu, turnuvanın canlı olarak yayınlandığı Twitch’ede katılarak gençlere bir sürpriz yaptı. Başkan Kartoğlu, sertifikaları canlı yayında takdim etti.

Başakşehir Espor Merkezi’nin yeni kurulduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Gençlerin yanında olan bir belediye başkanı olarak yine bir ilke imza attık ve bu merkezi kurduk. Merkezimizi kurarken gençlerimizden aldığımız fikirlerle ortak bir karar aldık. Bugün de Espor Merkezimizin ilk mezunlarını verdik” dedi.

“Burası sizin eviniz”

Başkan Yasin Kartoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti;

“Başakşehir’den ve diğer ilçelerimizden gelen gençlerimiz de var. Artık diğer ilçelerden gelen gençler de Başakşehir Belediyesi’nin bir üyesi. Burada güzel ve kaliteli bir eğitim aldınız. Bundan sonra belki de aranızdan meşhur oyuncular çıkacak. Biz, hayallerinize ulaşın istiyoruz. Bulunduğunuz mekân Başakşehir Belediyesi Living Lab İnavasyon ve Teknoloji Merkezi. Normalde belediyelerin teknoloji ve AR-GE merkezleri yoktur. Çok şükür bizde var. Bunun neticesinde de burada sizin gibi gençlerle buluşma fırsatımız oluyor. Burada aynı zamanda Yeni Medya, Radyo Akademilerimiz var. Girişimci ve inovasyon projeleriniz için de alanlarımız var. Başakşehir Living Lab ile tanıştınız bundan sonra burası sizin eviniz.”
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