Başakşehir eğitimde rol model oluyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen AB Erasmus Akreditasyon Okul Eğitimi ve Yetişkin Eğitimi Tanıtım Programı’na katıldı. Başkan Kartoğlu, “Eğitimler ile öğretmen, öğrenci ve kursiyerlerimizin daha donanımlı hale geleceklerine inanıyorum” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başakşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek AB Erasmus Akreditasyon Okul Eğitimi ve Yetişkin Eğitimi Programı’nın tanıtımı yapıldı. Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Başkan Kartoğlu, programda yaptığı konuşmada eğitimin önemine işaret etti. Gençlerin ve çocukların en iyi şekilde eğitim almalarının büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, “Yurt dışında eğitimde yeni yaklaşımlar ve özgün uygulamalar alanlarında alınacak eğitimler ile öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve kursiyerlerimizin daha donanımlı hale geleceklerine inanıyorum. Öğretmenlerimizin çok yönlü gelişmelerine ve yabancı dil motivasyonlarının artırılmasına da katkı sağlayacağına inancım tamdır” diye konuştu.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje ile öğretmen ve öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve mesleki yeterliliklerinin artırılması amacıyla yurt dışında eğitim almaları sağlanacak. Proje çerçevesinde ilk yıl 100 kurumdan 164 öğretmen ve 113 öğrencinin yurt dışına gönderilmesi hedefleniyor. Ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezleri’nde en çok açılan kurs programları dikkate alınarak, 20 halk eğitim merkezinden 70 öğretmen ve 80 kursiyer de yurt dışına gönderilecek.