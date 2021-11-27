Başakşehir dijital drone yarışması ayakları yerden kesti

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde “Dijital Drone Yarışması” düzenledi. BASE Espor Merkezi’nde her anı heyecan dolu yarışmaya gençler büyük ilgi gösterdi.

Başakşehir Belediyesi dijital teknolojinin tüm imkanlarını gençlerle buluşturuyor. Gençleri sivil havacılığa yönlendirmek, yarışmacılar arasında sportmenlik duygusunu geliştirmek, öğrencilerin drone teknolojisi ile bağ kurmalarını sağlamak ve yarışmalarda görev ve sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini sağlamak amacıyla Dijital Drone Yarışması düzenledi.

Her anı heyecan dolu geçti

Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde bulunan BASE Espor Merkezi’nde düzenlenen drone simülasyonu yarışmasına gençler büyük ilgi gösterdi. Yarışmacılardan simülasyon ortamında belirlenen parkurdaki görevi en yüksek skor ve en az hatayla tamamlamaları istendi. Her anı heyecan dolu geçen yarışmada Eyal Kohen birinci olarak 3 bin liralık para ödülüne layık görüldü. Yarışmada ikinci olan Cemal Batur 2 bin liralık, üçüncü olan Fırat Akar ise bin liralık ödülü almaya hak kazandı. Dereceye giren yarışmacılara başarı sertifikaları da verildi.