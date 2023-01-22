Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde kavga çıktı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde bir grup birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sona erdi.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin acil servisi, akşam saatlerinde bir kavgaya sahne oldu. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen olayda, kadınlı erkekli kalabalık grup hastane içinde birbirine girdi. Kavga, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son buldu.

Öte yandan tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.