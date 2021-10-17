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Başakşehir Belediyesi Mevlit Kandili’nde gönüllere dokundu

Başakşehir Belediyesi, Emin Saraç Kültür ve Sanat Merkezi’nde Mevlit Kandili özel programı düzenledi. Programda alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam kaside, naat ve ilahilerle yad edildi.

İSTANBUL 17.10.2021, 21:57
Başakşehir Belediyesi Mevlit Kandili’nde gönüllere dokundu

Başakşehir Belediyesi, Emin Saraç Kültür ve Sanat Merkezi’nde Mevlit Kandili özel programı düzenledi. Programda alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselam kaside, naat ve ilahilerle yad edildi.

Başakşehir Belediyesi, Emin Saraç Kültür ve Sanat Merkezi’nde Mevlid Kandili özel programı düzenledi. Kandil programında Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, manevi sohbetleriyle gönüllere dokundu. Mustafa Demirci’nin seslendirdiği ilahilerde ise duygu dolu anlar yaşandı.

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