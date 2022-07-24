Başakşehir Belediyesi gençleri medya sektörüne kazandırıyor

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Yeni Medya Akademi bünyesinde kurulan YouTube Akademi, Radyo Akademi, Dublaj Akademi ile Editörlük ve Grafik Tasarım Atölyesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı. Başarılı bir eğitim dönemi geçiren kursiyerlerin sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi.

Başakşehir’de gençleri sektöre kazandırmak ve usta isimlerle bir araya getirmek amacıyla eğitimlere başlayan Radyo Akademi’de 9. dönem, YouTube Akademi’de 7. dönem All Star, Dublaj Akademi’de 4. dönem ile Editörlük ve Grafik Tasarım Atölyesi’nde ilk dönem kursiyerlerin mezuniyet töreni yapıldı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

“Hız kesmeden yola devam”

Başakşehir YouTube Akademi ile başlayan yolculuğun hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Kartoğlu, “Radyo Akademimizde dokuzuncu, Youtube Akademi’mizde yedinci, Dublaj Okulu’muzda dördüncü dönemi geride bıraktık. Akademimizin altıncı ve son yıldızı Editörlük ve Grafik Tasarım Atölyemizin ilk mezunları da bugün aramızda. Akademilerimizdeki eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

İki yılda kocaman bir akademi ailesine sahip olduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Her dönem daha çok büyüyen ailemize yeni üyeler kazandırıyoruz. Sizleri güzel yerlerde göreceğimize, medyanın öncüsü olacağınıza yürekten inanıyorum. Çalışmaktan, üretmekten ve hayallerinizin peşinden koşmaktan asla ama asla vazgeçmeyin” şeklinde konuştu.