Başakşehir Belediyesi DestekKart ile ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu

Başakşehir Belediyesi, DestekKart projesi ile son bir yılda 6 bin ihtiyaç sahibi ailenin yanında oldu. Ailelerin ilçedeki anlaşmalı market ve mağazalarda diledikleri gibi alışveriş yapabilmesi sağlandı.

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, son bir yılda DestekKart’tan evde bakım hizmetine, sıcak yemekten engelli hizmetlerine kadar uzanan yardım ve hizmetlerle ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. DestekKart hizmeti sayesinde 6 bin ihtiyaç sahibi aile, ilçedeki anlaşmalı market ve mağazalarda diledikleri gibi alışveriş yapabilme imkânına kavuşturuldu. Başakşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri 459 kişiye düzenli olarak evde bakım, 72 aileye de sıcak yemek hizmeti verdi.

Öğrencilere eğitim desteği sağlandı

Başakşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını boyunca eğitimlerine evden devam eden bin 312 ilkokul ve lise öğrencisine tablet dağıttı. 5 bin 245 öğrenciye boya kaleminden deftere, kalemden cetvele kadar ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantalar hediye edildi. İlçede korona virüse yakalanan yaklaşık 10 bin haneye ise moral amaçlı sağlık ve hijyen paketi desteği sağlandı.

Anne ve bebekler ile engelliler unutulmadı

Başakşehir Belediyesi, yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine de ortak oldu. İlçe genelindeki 2 bin aileye anne ve yeni doğan bebeklerinin ihtiyaçlarını içeren “Hoş Geldin Bebek” paketleri ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi engelli Başakşehirlilere akülü araç ve tekerlekli sandalye temin edildi. Engelsiz ulaşım hizmeti verilen ilçe sakinlerinin, akülü araç ve tekerlekli sandalyelerinin bakımları da yapıldı.