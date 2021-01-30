Barış Manço anısına düzenlenen konser evinize geliyor

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, aramızdan ayrılışının 22. yılında pandemi nedeniyle her yıl olduğundan farklı anılacak.

Barış Manço, Moda 81300 adresi ile hafızalara kazınan kendi evinde, kendi piyanosu ve silikondan yapılan heykelinin yanı başında düzenlenen online bir konserle seyirci ile buluşacak. Barış Manço’nun her ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğrayan ve bu yıl pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan evi ise http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresinden sunulan sanal turla online olarak gezilebilecek.

1 Şubat’ta sanal konserle anılacak

7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan Barış Manço, Kadıköy Belediyesinin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço’nun Moda’daki evinde düzenlenen bir konserle anılıyor. Barış Manço ismini yaşatmak üzere kurulan İzmanço ve İlelebet Barış Manço derneklerinden solistler ile piyanoda Barış Manço’ya eşlik etmiş Eser Taşkıran’ın yer aldığı bir konserle anılıyor. Barış Manço’nun kendi piyanosunda Kurtalan Ekspres’in üyesi olan ve Barış Manço’nun Mançoloji albümünün de aranjörlüğünü üstlenen Eser Taşkıran yer alıyor. Barış Manço’nun kendi evinde düzenlenen konser 1 Şubat saat 17.00’de Kadıköy Belediyesi’nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak.

81300 Moda adresi sanal tura açıldı

Barış Manço’nun ölüm yıldönümlerinde her yıl ziyaretçi akınına uğrayan evi bu yıl pandemi nedeniyle kapalı. Ama Barış Manço sevenlerin evi gezebilmesi için http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresi üzerinden sanal tur hazırlandı. Moda’nın en bilindik 81300 posta kodlu adresi online olarak gezilebilecek.