Barış Manço “Adam Olacak Çocuk” ile anıldı

Büyükçekmece Belediyesi ‘’Adam Olacak Çocuk’’ programıyla Barış Manço’yu Büyükçekmece’de andı.

Şarkıcı Murat Mermer’in sunduğu programa Mavi Işıklar Grubu’nun kurucusu ve gitaristi Çetin Yavuzdoğan da katıldı. Büyükçekmece Kervansaray-Kurşunluhan’da gerçekleşen Barış Manço’yu anma etkinliğine katılım oldukça yoğun oldu.

‘’Adam Olacak Çocuk’’

1988-1998 yılları arasında yayınlanan ve Türkiye’de çok büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Barış Manço’nun çocuklarla söyleşi yaptığı ‘’Adam Olacak Çocuk’’ programı Murat Mermer’in moderatörlüğünde Büyükçekmece’de gerçekleşti. Programa katılan çocuklar sorulan sorulara cevap vererek şarkılar eşliğinde dans etti. Sahnede Barış Manço’nun "10 Puan 10 Puan 10 Puan", "Dişlerini fırçala, ıspanağını ye, arabada arka koltukta otur, teybin kırmızı kayıt düğmesine basma" gibi sözlerinin yer alması da hafızalarda Barış Manço’yu yaşattı.