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Bakan Özer: "İki ay içerisinde tüm Türkiye’de OSB’lerde mesleki eğitim merkezlerini açacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tuzla Belediyesini ziyaret etti. Tuzla Belediyesi’nin Tuzla’daki eğitim kalitesinin artırılması konusunda önemli bir paydaş olduğunu belirten Özer, “Belediye Başkanımız Tuzla’da eğitim kalitesinin artması konusunda bizim en önemli paydaşlarımızdan biri. Okul öncesinden, orta öğretime kadar tüm okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda, bilim sanat merkezlerinin çok daha güçlü hale gelmesinde bize çok büyük katkılar sağlıyorlar” dedi.

İSTANBUL 19.11.2021, 10:29
Bakan Özer: "İki ay içerisinde tüm Türkiye’de OSB’lerde mesleki eğitim merkezlerini açacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tuzla Belediyesini ziyaret etti. Tuzla Belediyesi’nin Tuzla’daki eğitim kalitesinin artırılması konusunda önemli bir paydaş olduğunu belirten Özer, “Belediye Başkanımız Tuzla’da eğitim kalitesinin artması konusunda bizim en önemli paydaşlarımızdan biri. Okul öncesinden, orta öğretime kadar tüm okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda, bilim sanat merkezlerinin çok daha güçlü hale gelmesinde bize çok büyük katkılar sağlıyorlar” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binası’nda Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında dün gerçekleştirilen "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nin ardından Tuzla Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Bakan Özer’i Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı karşılayarak Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası’nı gezdirdi. Gezinin ardından Bakan Özer ve Başkan Yazıcı, Tuzla’daki eğitim çalışmaları hakkında baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Özer, Tuzla Belediyesi’nin Tuzla’daki eğitim kalitesinin artırılması konusunda önemli bir paydaş olduğunu belirterek, “Belediye Başkanımız Tuzla’da eğitim kalitesinin artması konusunda bizim en önemli paydaşlarımızdan biri. Okul öncesinden, orta öğretime kadar tüm okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda, bilim sanat merkezlerinin çok daha güçlü hale gelmesi konusunda bize çok büyük katkılar sağlıyorlar” dedi.

“İki ay içerisinde tüm Türkiye’de OSB’lerde mesleki eğitim merkezlerini açacağız”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün İstanbul’da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile birlikte organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim merkezlerinin kurulması ile ilgili çok güzel bir lansman töreni gerçekleştirdik. İnşallah 2 ay içerisinde tüm Türkiye’de OSB’lerde mesleki eğitim merkezlerini açacağız. Tuzla’da böyle bir etkinliği yapmışken, kıymetli Belediye Başkanımızı da ziyaret etmek istedik. Belediye Başkanımız Tuzla’da eğitim kalitesinin artması konusunda bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesidir. Okul öncesinden, orta öğretime kadar tüm okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda, bilim sanat merkezlerinin çok daha güçlü hale gelmesi için bize çok büyük katkılar sağlıyorlar. Belediye Başkanımıza hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah, bundan sonra da birlikte Tuzla’da çok güzel açılımlar yaparız. Öğrencilerimiz gençlerimizin nitelikli eğitim almaları ile ilgili imkanları artırılması ile ilgili önemli açılımları inşallah birlikte hayata geçireceğiz. Dün Fatih Belediyemizin belediye binasının girişinde 7 gün 24 saat açık bir kütüphane görmüştüm. Sayın Belediye Başkanımızdan istirhamımız Belediye Binamızın giriş katını aynı Fatih Belediyesi’ndeki gibi gençlerimiz için 7 gün 24 saat kütüphane haline dönüştürmesi. Bu konuda biz Milli Eğitim Bakanlığımız olarak Belediye Başkanımıza her türlü desteği vereceğiz. Başkanımız da buna olumlu yaklaştı. Eğer hızlı bir şekilde yapılırsa İnşallah açılışına da ben geleceğim. Birlikte inşallah gençlerimize böyle güzel bir hizmeti kavuşturmuş olacağız” dedi.

“Eğitime destek vermeye devam ediyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bakanımıza ben de çok teşekkür ediyorum nazik ziyaretlerinden dolayı, bizleri şereflendirdiler. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız ile birlikte bin tane yapılacak mesleki eğitim merkezlerinin açılışını Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptık. Bugünkü ziyareti ile birlikte kendilerinin söylemiş olduğu ifadeler bizlere şeref ve onur verdi. Biz Tuzla’yı altın da kaplasak önemli değil, önemli olan gençlerimizin, yeni nesillerin yetiştirilmesi düsturu ile yerel yönetimler anlayışımızı eğitime katkı vererek, eğitim politikalarımızı daha da artırarak okul yaparak aynı zamanda eğitimin kalitesine etki edecek eğitim materyallerini temin ederek bazen çocuklarımızı ödüllendirerek mutlaka eğitime destek vermeye devam ettik, etmeye de devam ediyoruz.” dedi.

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