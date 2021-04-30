Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Bahçelievler’de sokağa çıkma kısıtlamasında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Fatih Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından henüz belirlenemeyen nedenle, A.A.(20) isimli bir vatandaşa silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sokağa çıkma yasağında gerçekleşen saldırıda, A.A. bacağından vurularak yaralandı. Saldırganlar, sokak aralarına girerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş çevre hastaneye kaldırıldı. Polis, çevreye emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği yerdeki mermi kovanları üzerinde incelemeler yaptı.

Öte yandan, yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.