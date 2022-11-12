Bahçelievler’de geleceğe nefes için fidanlar toprakla buluştu

Bahçelievler Belediyesi, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes” etkinliği kapsamında ilçede bir çok noktada fidanları toprakla buluşturdu.

İlki 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve her yıl 11 Kasım’da gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda düzendi. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Bahçelievler’de de fidanlar toprakla buluştu. Füsun Yönder Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen organizasyona, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Levent ile okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

“Dikilen fidanlar, Türkiye’nin yeni yüzyılına nefes olacak”

Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; “Cumhurbaşkanımız sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi için, memleketimiz için, yarınlarımız için çok hayırlı ve güzel bir günü yaşamak için burada toplanmış bulunuyoruz. 11. ayın 11’inde saat 11’de binlerce fidan dikmek için ülkece bir araya geldik. Ağaç dikme mevsiminin başladığı ekim ayından bu güne kadar 800’den fazla ağaç diktik. Göreve geldiğimiz 2019 yılından beri ise ilçemizin değişik yerlerine toplam 12 bin 350 adet ağaç dikerek yeşil alan miktarımızı yüzde 10 oranında arttırdık. Güzel vatanımızın her karış toprağına dikeceğimiz genç fidanlar, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına nefes olacak” dedi.

Etkinlik, öğrencilerle birlikte fidanların dikmesi ve can suyu vermesiyle son buldu.