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Bahçelievler’de çocuklara 23 Nisan şöleni

Bahçelievler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 102’nci yılı çerçevesinde “Çocuk Şöleni” etkinliği düzenledi. Çocuklar oyunlar oynadı, klasik woswos araçlara binip ilçe turu yaptı.

İSTANBUL 23.04.2022, 16:12
Bahçelievler’de çocuklara 23 Nisan şöleni

Bahçelievler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 102’nci yılı çerçevesinde “Çocuk Şöleni” etkinliği düzenledi. Çocuklar oyunlar oynadı, klasik woswos araçlara binip ilçe turu yaptı.

Bahçelievler Belediyesi, çocuklar için bir düzine etkinlik düzenledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 102’nci yılı nedeniyle Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çocuklarla bir araya geldi. Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde engelli parkuru ile kıyasıya bir mücadele ruhunu yakalayan çocuklar, survivor parkuru ile de heyecanlı dakikalar yaşadı. Salto trambolin, tırmanma duvarı, top havuzu, bungerun gibi birçok oyun parkuru da etkinlikte çocuklara hizmet verdi. Öte yandan çocuklar, üzeri açık gezi otobüsü üzerindeki bando-mızıka takımının ezgileri eşliğinde klasik woswos araçlarla konvoy halinde ilçe turu yaptı.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Dünyada az bulunan bir bayram bu. Ülkemizin ulusal egemenliğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçlu olduğunu hatırlatıp onları rahmetle minnetle anıyorum. Bahçelievler Belediyesi olarak burada çocuklarımızla, gençlerimizle etkinlik alanı oluşturduk. Bir yanda oyun alanları bir yanda sahnede arkadaşlarımız var, eğlenceler oluyor. Hava da güzel. Harika bir gün” ifadelerine yer verdi.

12 yaşındaki Mustafa İbiş, “Bu bayram ve bayrak şehitlerimizin kanını, vatanımızı temsil ediyor. Bu güzel bir duygu. Atatürk, bu bayramı bize emanet ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir bayram” dedi.

10 yaşındaki Fehime İbiş, “23 Nisan’ı Atatürk bize armağan ettiği için çok mutluyum. Ona çok teşekkür ederiz. Bu bayram beni çok mutlu ediyor. Çok güzel bir duygu” diye belirtti.

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