Bahçelievler Belediye bütçesi meclisten geçti

Bahçelievler Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi meclisten geçti. Mecliste konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Hizmetlerimiz ve projelerimiz için belirlenen 2023 yılı bütçesi meclis onayından geçti. Bahçelievler’imiz için hayırlı olsun” dedi.

Bahçelievler Belediye Meclisi ekim ayı toplantısında belediye hizmetleri ile ilgili meclis üyelerine sunum yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 2 milyar 552 milyon lira bütçeyle Bahçelievler’i çok daha ileri taşıyacaklarını söyledi. Başkan Bahadır, yatırım ve hizmetlerle üretmeye 2023 yılında da devam edeceklerini kaydetti.

Bahçelievler Belediye Meclisi tarafından onaylanan 2023 yılı bütçesi 2 milyar 552 milyon 59 bin 895 lira olarak meclisten geçti.