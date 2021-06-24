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Bağcılarlı minik yüzücüler 20 madalya kazandı

Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi’nde önemli başarılar kazandı. Rakiplerini geride bırakan minik yüzücüler, 3 gün süren yarışlarda 10’u altın, 6’sı gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere 20 madalya kazandı.

İSTANBUL 24.06.2021, 11:07
Bağcılarlı minik yüzücüler 20 madalya kazandı

Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi’nde önemli başarılar kazandı. Rakiplerini geride bırakan minik yüzücüler, 3 gün süren yarışlarda 10’u altın, 6’sı gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere 20 madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 21-22-23 Haziran tarihlerinde düzenlenen 9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi yarışları sona erdi. Yurdun dört bir yanından yüzücünün katılım gösterdiği turnuvada Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü de yüzme hocası Adem Zengin refakatinde 5’i kız 4’ü erkek toplam 9 sporcuyla yer almıştı. İstanbul Anadolu Yakası Burhan Felek Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yarışların sonucunda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, serbest, kurbağalama, sırtüstü, kelebek ve bayrak kategorilerinde büyük bir başarıya imza attı. 3 günlük yarışların sonucunda 10 birincilik, 6 ikincilik ve 4 üçüncülük elde edildi.

Rakiplerini geride bıraktılar

Yüzücülerle gurur duyduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Minik yüzücülerimizi tebrik ediyorum. Hepsi kendi kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak madalyaları topladı. İlçemize 8 havuz kazandırdık. Yatırımlarımızın karşılığı olarak bu gelişmeleri görmek bizi memnun ediyor. Daha çok başarılı olmaları için gereken desteği sürdüreceğiz. Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

Şampiyon yüzücüler, eğitimlerini Göztepe Spor Kompleksi’nde yapıyor.
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