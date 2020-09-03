Bağcılarlı kadınlar parkları spor alanına çevirdi

Bağcılar İnönü Mahallesi’nde oturan kadınlar, kadın muhtarları Saniye Doğan öncülüğünde her gün saat 16.00’da Bağcılar Belediyesi Şehit Bayram Çağlar Parkı’nda buluşup spor yapıyor. Kimi pandemi döneminde aldığı kiloları vermek için kimi de zinde kalmak için müzik eşliğinde stepten aerobiğe ve zumbaya kadar birçok branşta spor etkinliğine katılıyor.

Bağcılar Belediyesi bünyesinde bulunan park ve sosyal tesisler ilçe sakinlerine yönelik kültür, sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bunun son adresi ise İnönü Mahallesi’nde bulunan Bağcılar Belediyesi Şehit Bayram Çağlar Parkı oldu. Muhtar Saniye Doğan’ın girişimiyle kadınlar her gün saat 16.00’da parkın içinde bir araya geliyor. Genç yaşlı ayrımı yapılmadan her yaştan kadın, Doğan’ın gelini beden eğitimi öğretmeni Ayşenur Topal’ın gösterdiği ısınma hareketleriyle spor yapmaya başlıyorlar.

Müzik eşliğinde aerobik, step ve zumba yapıyorlar

Katılımcılar, Topal’ın hazırladığı program çerçevesinde aerobik, step, zumba gibi birçok branşta düzenlenen egzersizleri yapıyorlar. Çalan müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçiren sporseverlerden bazısı salgın sürecinde evde aldığı kilolarını vermek için bazıları da sağlıklı yaşam için bu etkinliği tercih ettiğini söylüyor. Kadınlar, bu sporları yaparken de sosyal mesafeye dikkat ediyor.

“İlçedeki bütün parklara yayacağız”

Spor etkinliğinin gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğunu söyleyen muhtar Saniye Doğan, “Karantina döneminde evde kaldığımız için spordan biraz uzak kaldık. Yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar sporlu günlere geri döndük. Sağlıklı ve kaliteli yaşam için muhtarlık önündeki parkta buluşuyoruz. Hem eğleniyor hem spor yapıyoruz. En büyük gayemiz; daha sağlıklı ve daha bilinçli toplumlar oluşturmaktır. Bu amaçla bu küçük parkta başlattığımız etkinliği yakın zamanda mahalledeki bütün parklara yayacağız. Arzumuz ilçedeki tüm parklarda yapılmasıdır. Bağcılar’da spor yapmayan kimse kalmasın istiyoruz” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, azim ve çalışmalarından dolayı spor yapan kadınları tebrik ederek, muhtar Saniye Doğan’a da spora katkısından dolayı teşekkür etti.