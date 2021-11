Bağcılar’ın tarihi yeniden yazıldı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen “Köyden Kente Geçmişten Geleceğe Bağcılar” kitabının lansmanında Bağcılar’ın tarihiyle ilgili yeni bilgiler günışığına çıktı. Kitaptaki ifadelere göre, Bağcılar’ın 143 yıl öncesine ait en eski fotoğrafa ve Osmanlı Padişahı Genç Osman (II. Osman) tarafından Bağcılar Meydan’da yapılan bir camiye ulaşıldı. İlçenin tarihi bugüne kadar 1924 yılında mübadele ile Yunanistan’dan gelenlerin yerleşimi ile başlatılıyorken Osmanlı arşivlerinde bulunan yeni belgelerle Bağcılar’ın tarihi 401 yıl öncesine taşınmış oldu.

Bağcılar Belediyesi tarafından yayın hayatına kazandırılan “Köyden Kente Geçmişten Geleceğe Bağcılar” kitabının lansmanı başkanlık binasındaki konferans salonunda yapıldı. Tanıtım programında hem Bağcılar’ın her yönüyle ele alındığı hem de kitabın içeriğinin konuşulduğu bir de panel yapıldı. Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş’ın moderatörlüğünde iki oturum halinde düzenlenen panelde; Bağcılar’ın kurucu belediye başkanı ve AK Parti eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kitabın yazarları Doç. Dr. Arif Kolay ve Doç. Dr. Şefik Memiş konuşmacı olarak yerini aldı.

İstişare ve eğitime çok önem verdik

1992’de ilçe olduktan sonra zorluklar yaşamalarına rağmen Bağcılar’ı en iyi yere getirmek için mücadele ettiklerini söyleyen AK Parti eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, “Arkanızda halkınız yoksa hiçbir yere gidemezsiniz. O günlerde bize destek olan dostlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Bağcılar’ın bu hale gelmesinde en büyük etken budur. Bağcılar’da istişareye ve eğitime çok önem verdik. İlçedeki herkesle devamlı istişare halindeydim. Türkiye’de birçok şeylerin de önünü açtık. Kent konseyini ilk başlatan Bağcılar’dı. İlçede büyük toplantılar yapıyorduk. Her mahallede halka hesap verdik. Halk meclisleri yaptık. Halk toplantılarında Bağcılar’ın büyük önemi vardır. Yaptığımız çalışmalarda her zaman arkamızda halk vardı. Bunun dışında yurt içinde ve yurtdışında hizmetlerimiz oldu. Anadolu’da 387 belediyeye Bağcılar Belediyesi yardım etti. Anadolu’da her şehirde en az iki üç ilçede veya beldede Bağcılar’ın damgası vardır. Dünyada birçok yerde faydalarımız oldu. Bulgaristan’dan Kazakistan’a kadar birçok bölgede Bağcılar Belediyesi’nin bir eseri vardır” dedi.

Yaşam kalitesini yükselten ilçe

Gelişimin nereden nereye ifadesinin en güzel karşılık bulduğu yerin Bağcılar olduğunu dile getiren Başkan Çağırıcı ise “Bağcılar’ın yaşam hikayesi, bir şehirlileşmenin, bir şehrin köyden kente dönüşürken sosyal ve kültürel hayatın da aynı zamanda dönüşümünün bir ifadesidir. İlçe olana kadar Bağcılar’da yaşam kalitesi ihmal edilmişti. Göreve geldikten sonra bir tek derdimiz vardı; o da Bağcılar’ı yaşanabilir bir şehir haline getirmek ve Bağcılar insanından aldığımız vekaleti hakkıyla yerine getirebilmek. Her zaman halkın belediyesi olduk ve istişare kültürüyle Bağcılar’ı Bağcılarlılar ile birlikte yönettik. Kurum ve kuruluş gözetmeden herkese, her kesime dokunmanın gayreti içinde olduk. Bugüne kadar başlayıp bıraktığımız projemiz olmadı. Hep ortak akılla çıkan projeler olduğu için yapılan hizmetlerde de sonuç elde ettik. Neticede istişarelerle yapılan bir hizmetti. Bugün Bağcılar’a baktığımız zaman yapılan araştırmalarda yaşam kalitesini yükselten ilçeler konumuna geldi” diye konuştu.

“Genç Osman, Bağcılar’da cami yaptırdı”

Yazar Memiş ise Bağcılar’ın tarihine kazanımlarda bulunduran gelişmeleri şöyle anlattı:

“Şimdiye kadar birçok yerde araştırmalar yaptık ama Bağcılar’da ekstra bir ruh vardı. Bu ruh nereden geliyordu? İlçeye ruh veren iki şeye ulaştık. Bağcılar’ın 143 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını gün yüzüne çıkardık. Bu günkü Mahmutbey’in kuruluş günlerini gösteren bu fotoğrafı gördüğümüz zamanki keyfi bir başka anda alamamıştık. Paha biçilemez bir şeydi bu. Bizi heyecanlandıran ikinci şeye ise Osmanlı arşivlerindeki ferman gibi bir yazıda ulaştık. Onun tercümesini yaptık ve burada ilk defa Bağcılar merkezin bir Müslümanların yerleşmesi olduğunu ve ibadetlerini yaptığı bir yeri olduğunu keşfettik. 401 yıl önce Bağcılar merkezde Padişah Genç Osman’ın (II. Osman) iktidardaki ikinci yılında 16 yaşında iken yayınladığı fermanlardan biri buraya kendi adıyla bir cami yapılmasını istediğine ulaştık. Belgelerden de buraya cami yapıldığını anlıyoruz. Böylece şehir ruhunu ortaya çıkaran asıl şeyi bulmuş olduk. Bağcılar’ı 401 yıl öncesine taşımış olduk.”

“İğneyle kuyu kazdık”

Yazar Kolay ise kitabın araştırma süreci hakkında şu bilgileri verdi:

“Araştırmaya Osmanlı arşiviyle başladık ve bütün arşivleri taradık. 400 civarında alakalı literatür taraması yaptık. Konuyla ilgili tespit ettiğimiz 800 civarında arşiv belgesini taradık ve tercüme ettik. Kaynak noktasında kadı sicillerinin tamamına yakınına baktık. Ayrıca geçmiş dönemlere ait gazeteleri inceledik. İğneyle kuyu kazar gibi uğraştık.”

Davetliler sergiyi gezdi

Yoğun ilgi gören programa; Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, eski AK Parti Milletvekili Cahit Can, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, İlçe Müftüsü Celal Büyük, meclis üyeleri, geçmiş yıllarda Bağcılar’a hizmet eden kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve belediye personeli katıldı.

Etkinlik sonunda davetliler, Bağcılar’ın geçmişi ve bugününü anlatan sergiyi gezdi.