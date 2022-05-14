Bağcılar’da "Yaşayan Fikirler Atölyesi" finali yapıldı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Yaşayan Fikirler Atölyesi’nin finalinde heyecanlı anlar yaşandı. Sunumlarını yapan 6 gruptan “Yağmur Suyu Hasadı” projesiyle Hezarfen grubu birinci oldu.

Bağcılar Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve liseli öğrencilerin Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde orijinal projeler ürettiği ‘Yaşayan Fikirler Atölyesi’nin kapanışı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de katılımıyla yapıldı. Başkanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa ilçede eğitim gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Daha güzel bir Bağcılar için gençlerle birlikte gayret göstereceğini söyleyen Başkan Özdemir, “Her platformdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyorum. Sizlerin fikir, öneri, düşünce ve eleştirilerini önemsiyorum. Her zaman konuşan, düşüncelerini ifade eden, fikirleriyle ön planda olan bir gençlik istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de siz genç kardeşlerimizin enerjisi ve fikirleriyle iyi bir Bağcılar’a hep beraber ulaşacağız. Bugünkü proje yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü seçilmek çok önemli ama buralara gelmek ve katkı sunmak da çok kıymetli. İnşallah ilk üçe giren projelerimizi hemen hayata geçireceğiz. Bağcılar’ın ismi bundan sonra projelerle, gençlerin hayata katılımıyla ve güler yüzüyle anılacak” dedi.

Öğrenciler büyük heyecan yaşadı

Açılış konuşmasının ardından 11 gruptan finale kalan 6 grubun üyeleri proje konularıyla ilgili 1,5 aydır yürüttükleri çalışmaların sunumlarını yaptılar. Akademisyen ve alanında uzman kişilerden oluşan jürinin değerlendirmesinin sonucunda “Yağmur Suyu Hasadı” projesiyle Hezarfen grubu birinci, “Akademi Bağcılar” projesiyle Katip Çelebi ikinci ve “Sanal Gelecek” projesiyle de Biruni üçüncü oldu. Başkan Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencileri tebrik ederek hediyelerini verdi. Programda grup öğretmenlerine de plaket takdim edildi. Büyük heyecan yaşayan öğrenciler, organizasyondan dolayı Başkan Özdemir başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.