Bağcılar’da ücretsiz üniversite hazırlık kursu

2021 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına hazırlananlar için Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursu başladı. 6 Haziran 2021’e kadar sürecek eğitim programlarından 440 kişi yararlanıyor. Dersler pandemi kurallarına uygun 13’er kişilik sınıflarda veriliyor.

Bağcılar’da yaşayan gençlerin adresi olan Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde 2021 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına hazırlananlar için eğitim programı başladı. Bu kapsamda kayıt yaptıran lise mezunu 440 genç, 2 Eylül 2020 - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında sürecek eğitime başladı.

13’er kişilik sınıflarda eğitim veriliyor

Pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen temiz ve mesafeli 13’er kişilik sınıflarda sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrencilere program dahilinde matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türkçe dersleri veriliyor. Derslerin yapılacağı sınıflarda hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına harfiyen uyuluyor. Gençlik Merkezi’ne gelen öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra binaya alınıyor.

“Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz”

Salgına rağmen üniversite hazırlık kurslarında eğitime devam ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Amacımız gençlerimizin hayallerini gerçekleştirecekleri bölümlerde okumalarını sağlamak. Onlar başardıkça ülkemiz de gelişecek. Gençliğimize güveniyor ve inanıyoruz” dedi.