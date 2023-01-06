Bağcılar’da Samsun günleri düzenlendi

Bağcılar Belediyesi tarafından Samsun Günleri düzenlendi. Etkinlik açılışa Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı. Bakan Muş daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti.

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Samsunlular Platformu tarafından Samsunlular Memleket Günleri’nin açılışı yapıldı. Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Merkezindeki programa Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, parti temsilcileri, Samsunlular platformu üyeleri ve davetliler katıldı. Bakan Muş, açılış konuşmalarının ardından etkinliğin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Samsun’u anlatan fotoğraf sergisini gezerek bilgi aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Sivil toplum kuruluşlarımız bizim memleketlerimizin değerlerini İstanbul’da da korunabilmesi, sonraki nesillerimizin bu değerler üzerine yaşatabilmesi değerlerini ve bir araya gelebilmesi adına önem arz etmekte. Aynı şekilde İstanbul’da, Bağcılar’ımızda birçok memleketlinin yoğun olarak yaşadığı bir ilçeyiz. Bu açıdan çok zengin bir kültüre sahip, Anadolu’nun dokusunu, Anadolu’nun hamurunu yoğun bir şekilde yaşadığımız bir ilçeyiz. O yüzden sivil toplum kuruluşlarımızı çok önemsiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımıza, belediyemizin kuruluşundan bu tarafa her zaman önem gösteren bir yapıyı oluşturmuş durumdayız. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir aradayız. Sivil toplum kuruluşlarımızın beklentilerini, taleplerini bizzat birebir görüşerek yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Bağcılar Belediyesi olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalara daha da ileri götürme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Daha sonra konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Çok ciddi ovaları olan, ciddi tarımsal üretimi olan son dönemlerde turizmde de önemli gelişmeler sağlayan doğal güzellikleri çok fazla bir ilimiz. Özellikle son on yılda hem tanıtım noktasında hem de bu güzelliklerin Türkiye’nin tanınması noktasında önemli adımlar attı Samsun. Tabii siz her ne kadar burada olsanız da kalbinizin bir tarafı sürekli orasıyla atıyor. Ve Bağcılar’dan önemli. Hatırı sayılır Samsun’dan gelen Samsun’da orijinal vatandaşımız var. Bu faaliyetler bir nebze de olsa Samsun’a gitmeden aslında oradaki hasretinizi giderebilecek bir imkan sunuyor. Bizim Bağcılar Belediyesi’nin özellikle bu tip programlarda bir tecrübesiz, bir kabiliyeti var. İyi organizasyonlar yapıyorlar, imkan sağlıyorlar ve buradaki derneklerin hemen hemen tamamıyla diyalogları var, ilişkileri var, bu programlar organize ediliyor. Yeni doğan nesillere bu tanıtımları yapacaksınız. Bu önemli bir şey. İnsanlar kültürleriyle vardır. Kültürleriyle yaşarlar. Gelenekleriyle yaşarlar devletler de öyledir. Devletler de gelenekleriyle ayakta dururlar” diye konuştu.

Öte yandan, Bakan Muş daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti.