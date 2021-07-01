Bağcılar’da çocukların havuz hasreti sona erdi

Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 8 kapalı yüzme havuzu, kademeli normalleşme ile birlikte korona virüs tedbirleri altında tekrar hizmet vermeye başladı. Yüzme sevdalısı çocuklar havuzların açılmasıyla birlikte en yakın havuza koşup kendilerini suya attı.

Bağcılar Belediyesi bünyesinde yer alan 8 kapalı yüzme havuzu, salgın sebebiyle ara verdiği hizmete kaldığı yerden devam ediyor. Normalleşmenin ilk günü olan 1 Temmuz itibariyle kapılarını açan havuzlarda yeni dönem için kayıtlar başladı. Kayıtlarını yaptıran çocuklar, Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe Mahallelerindeki 8 kapalı havuza akın etti. Kimi ferahlamak için kimi de yüzmeyi öğrenmek için havuzda zaman geçiriyor. Çocuklar da arkadaşlarıyla birlikte yüzerek tatili eğlenceli hale getiriyor. Geçtiğimiz hafta katıldıkları turnuvada 20 madalya kazanan Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü yüzücüleri de eğitimlerine Göztepe Spor Kompleksi’ndeki havuzda devam ediyor.

Hijyen bakımından üst düzey önlemler alındı

Vatandaşlar, yüzme havuzuna girmeden önce duş alıp el, ayak dezenfeksiyonu yapıyor. Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilirken dolaplar her kullanımdan sonra temizleniyor. Covid-19 temas riskini artmasına karşı havuzlarda uzun süre kalınmasına izin verilmiyor. Havuzlarda hijyen bakımından üst düzey önlemler alınıyor.

Havuzlarda hazırlıkların tamamlandığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “1 Temmuz itibariyle havuzlarımızı yeniden açtık. Havuz hasreti çeken hemşehrilerimizi, çocukları yüzmeye bekliyoruz” dedi.

Havuzlarda yüzmek isteyenler için kayıtlar yaz boyunca devam edecek.