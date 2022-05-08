Bağcılar’da annelere özel piknik

Bağcılar Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen piknikte anne ve anne adayları bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan piknikte davetliler gönüllerince eğlendi.

Anneler Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi piknik düzenledi. Bağcılar Belediyesi’nin hizmete sunduğu nostalji bahçelerinden Sancaktepe Mahallesi’ndeki Üzüm Bağı’nda gerçekleşen etkinliğe ilçenin dört bir yanından katılım oldu. Üzüm ağaçlarının altına serilen hasırlarda oturan anne adayları ve anneler sohbet edip komşuluk ilişkilerini pekiştirdi. Yüzlerini boyayan çocuklar ise kendi aralarında oynayıp güzel havanın tadını çıkardılar. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri çocukları da halk oyunları gösterisi sundu. Çalan müziğe eşlik eden kadınlar dans ederek ve halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Renkli görüntülerin yaşandığı piknikte belediye tarafından davetlilere yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de bu özel günde ilçe sakinlerini yalnız bırakmadı. Bütün annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Özdemir, “Annelerimiz bizlerin yetişmesinde, ülkenin gelişmesinde, evlatların şekillenmesinde özellikle merhametin kazanılmasında çok büyük emekler sarf ediyor. Anneler bizim için çok değerli. Bugün bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada çok güzel, anlamlı ve coşkulu bir birliktelik var. Muazzam bir enerji kazandık sizlerden. Bize müthiş bir enerji yüklediniz. Bütün yorgunluklarımızı aldınız. Allah hepinizden razı olsun. Şimdiye kadar Bağcılarımızda kadınlara yönelik çok kıymet verildi ve çok hizmetler yapıldı. Yeni dönemde çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza çok özel projeler geliştireceğiz. Çok özel programlar yapma gayreti içerisinde olacağız. Bugüne kadar yapılmış olan bütün çalışmaları daha da ilerilere götüreceğiz” dedi.

Daha sonra Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Ayşe Şakar ile birlikte annelere gül dağıttı. Etkinlik, Anneler Günü için öğrenciler arasında düzenlenen “Anneme Mektup” yarışmasında başarılı olanlara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.