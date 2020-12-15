Bağcılar’a muhteşem spor kompleksi

Bağcılar’da belediyenin tahsis ettiği 7 dönümlük arazi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen ve 7’den 70’e herkesin istifade edebileceği spor kompleksi tamamlanmak üzere. 2021 yılı içinde tamamlanarak faaliyete geçecek olan komplekste; fitnesten aerobiğe, çocuk oyun alanlarından yüzme havuzuna kadar çok amaçlı etkinlik alanı yer alıyor.

İstanbul’un cazibe merkezi haline gelen Bağcılar’da birçok önemli projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunan Bağcılar Belediyesi, ilçeye modern bir modern bir spor tesisi daha kazandırıyor. 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi üzerinde Bağcılar Belediyesi’ne ait 6 bin 800 metrekarelik alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan spor kompleksinin inşaatında sona geliniyor.

Bölgeye modern bir görünüm kazandıracak

Zemin artı 2 kattan oluşan 15 Temmuz Spor Kompleksi’nin 4 dönümü peyzaja ayrıldı. Komplekste basketbol, hentbol ve voleyboldan oluşan takım oyunlarının gerçekleştiği alanda 342 seyirci kapasiteli tribün bulunuyor. Kompleks içinde sağlık odası, antrenör odası, eğitmen odaları, çocuk oyun alanları, masa tenisi alanları, bilardo salonları, spining, aletli jimnastik, aerobik, fitness antrenman ve stüdyo salonları ile 73 kişilik tribüne sahip kapalı yüzme havuzu yer alıyor. Sosyal aktiviteler için gerekli sosyal donatıların da düşünüldüğü kompleksin altında 57 araçlık kapalı otopark da planlandı. Binanın dış cephesi ve dış peyzaj düzenlemeleriyle bölgeye yeni ve modern bir görünüm de kazandırılmış olunacak.

"Sağlıklı nesillerin yetişmesine imkan sağlıyoruz"

İlçe sakinlerinin spor tesislerinin yapımını önemsediklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı şöyle konuştu: “İlçemize hizmet konusunda çıtayı yükseltmeye ve spor adına örnek projeler üretmeye devam ediyoruz. Şu anda ilçemizde 15 kapalı spor salonumuz var. İnşallah kısa zamanda modern bir spor kompleksine daha kavuşacağız. Böylece salon sayımız 16’ya çıkacak. Bu tesisler sayesinde gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzaklaşırken sağlıklı yeni nesillerin yetişmesine de imkan sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu’na ilçemiz halkı adına teşekkür ediyorum.”

Çok amaçlı spor salonu binasının 2021 yılı içinde tamamlanarak faaliyete geçeceği öğrenildi.