Bağcılar’a hesaplı sosyal tesis

Bağcılar Belediyesi, hizmete sunduğu Aliya İzzetbegoviç Sosyal Tesisleri’nde Türk mutfağının en seçkin lezzetlerini hesaplı olarak ilçe sakinleriyle buluşturdu. Hijyen şartları düşünülerek QR kodlu menü sisteminin kullanıldığı ve modern olarak dekore edilen tesiste Bağcılarlılar, sevdikleriyle keyifli zaman geçirebilecek.

Bağcılar Belediyesi, vatandaşlara yönelik hizmet yelpazesine bir yenisini daha ekledi. Güneşli Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzetbegoviç Parkı içindeki binayı sosyal hizmet tesisi olarak hayata geçirdi. Merkezi konumda yer alan, rahatlığın ön planda tutulduğu mekan, yeni buluşma noktası olmaya aday. Çeşitli menüsüyle Bağcılarlıların damak tadına hitap eden sosyal tesis, Türk mutfağının seçkin lezzetlerini sunuyor. Kahvaltıdan çorbaya, et yemeklerinden tatlıya kadar zengin lezzet çeşitlerinin yer aldığı tesis, fiyatlarıyla da ziyaretçileri memnun ediyor. Renkli ve modern bir biçimde dekore edilen binada hijyen kurallarına da dikkat ediliyor. Her masada dezenfektan aparatı ve QR kodlu menü sistemi bulunuyor.

Vatandaşlar sevdikleriyle keyifli zaman geçirecekler

Yeni mekana ilişkin konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: “Tesisimiz gelir elde etmek amaçlı değil. Hemşehrilerimiz aileleriyle ve sevdikleriyle burada keyifli zaman geçirebilecek. Çocuklu aileler için de oyun alanları bulunuyor. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

100 kişi kapasiteli tesis, haftanın her günü saat 07:00 - 23:00 arası hizmet veriyor.