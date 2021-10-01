Bağcılar Meydan’da satranç oynadılar

Avrupa Hareket Haftası sebebiyle Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen satranç turnuvasında çocuklar ter döktü. Zorlu geçen müsabakalarda başarılı olan sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaki ödüllü turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Dünyanın farklı kentlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Bağcılar’da da etkinlikler düzenleniyor. Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde “Satranç Meydana Çıkıyor” isimli satranç turnuvası gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’ndaki turnuvaya 290 öğrenci katılım gösterdi. Açık alanda kurulan masalarda rakiplerine karşı ter döken çocuklara aileleri destek verdi.

"Sanat ve sporu destekliyoruz"

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, sporcuları ziyaret edip başarılar diledi. Çocukların fiziki ve zihinsel gelişimlerini artırmak adına bu tür programlara destek verdiklerini söyleyen Başkan Çağırıcı, “Amacımız analitik düşünen, çözüm üreten ve strateji geliştirebilen nesiller yetiştirmektir. Bağcılar Belediyesi olarak eğitim, bilim, kültür, sanat ve sporu destekliyoruz. İnşallah teknolojiden spora kadar her alanda başarılı yarınlarımız olacak. Turnuvaya katılan sporculara ve onları destekleyen anne ve babalara ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katılanlara sertifika verilirken başarılı olanlar da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenecek özel turnuvaya katılabilecek.