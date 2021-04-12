Bağcılar Belediyesi’nden istihdama destek

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, vasıfsız baskı pres personeli arayan bir tekstil şirketine aracılık etti. Yapılan görüşmeler sonucunda uygun bulunan kişiler tekstil firmasında çalışmaya başlayacak.

İş ihtiyacı olanların umut kapısı haline gelen Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yeni bir etkinlik daha gerçekleştirdi. Yurtteks Tekstil şirketi, vasıfsız baskı pres personeli olarak çalıştırmak amacıyla elemana ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bunun üzerine Kariyer Merkezi yetkilileri, İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kaydı bulunan bin 100 kişiye toplu mesaj gönderdi. Firmada çalışmak isteyen kişiler, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen toplantıda şirket yöneticileriyle bir araya geldi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde gerçekleştirilen görüşmede taraflar şartları ve istekleri konuştu. Mülakatın ardından belirlenen kıstasa uyanlar vasıfsız baskı pres personeli olarak çalışmaya başlayacak.

Sıkıntılı süreci fırsata çeviriyoruz

İşsizliğe karşı çözüm üretmeye devam ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bugüne kadar 1500’e yakın kişinin istihdam edilmesine vesile olduk. Pandemi nedeniyle yaşanan bu sıkıntılı süreci fırsata çevirmeye çalışarak ekonomiye destek oluyoruz. Hemşehrilerimize destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Önümüzdeki günlerde de yeni programlarla istihdam faaliyetleri devam edecek.