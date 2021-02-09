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Bağcılar Belediyesi’nde 10 saniyede vatandaşa cevap

Vatandaşların talep ve ihbarlarına anında çözüm üreten Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi, hizmette olduğu 9 yılda 2 milyon 247 bin 842 çağrıya cevap verdi. Pandemi nedeniyle yoğun geçen 2020 yılında 361 bin çağrıyla en yüksek sayıya ulaşıldı. TSE standardına göre cevap verme süresi 1 dakika iken Bağcılar’da çağrıların yüzde 66’sında bu süre 10 saniye olarak görünüyor.

İSTANBUL 09.02.2021, 12:12
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Bağcılar Belediyesi’nde 10 saniyede vatandaşa cevap

Vatandaşların talep ve ihbarlarına anında çözüm üreten Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi, hizmette olduğu 9 yılda 2 milyon 247 bin 842 çağrıya cevap verdi. Pandemi nedeniyle yoğun geçen 2020 yılında 361 bin çağrıyla en yüksek sayıya ulaşıldı. TSE standardına göre cevap verme süresi 1 dakika iken Bağcılar’da çağrıların yüzde 66’sında bu süre 10 saniye olarak görünüyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine hızlı, pratik ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla 2012 yılında kurulan Çağrı Merkezi, 7/24 esasıyla çalışmaya devam ediyor. Eğitimli ve uzman personelden oluşan 20 kişilik ekip hem telefon hem de Whatsapp üzerinden yardımcı oluyor. Gelen her türlü talep, şikayet ve öneriler dinlendikten sonra çözüm için en uygun birime iletiliyor. Ayrıca müdürlüklerden alınan dönüşler ve sonuçlanan işlemler de anında ilgili vatandaşa ulaştırılıyor.

10 saniyede cevap verildi

Vatandaşlarla yapılan tüm görüşmelerin, hizmet kalite standartları ve iletişim güvenliği nedeniyle kayıt altına alındığı Çağrı Merkezi’nde bugüne kadar 2 milyon 247 bin 842 çağrıya cevap verildi. Yıllara göre dağılıma bakıldığında ise 361 bin görüşmeyle en çok çağrıya 2020 yılında bakıldığı ortaya çıktı. Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) çağrı merkezleri için cevap verme standardı 1 dakika iken Bağcılar Belediyesi’ne gelen çağrıların yüzde 66’sında 10 saniye kadar sürdü.

İhtiyaç sahiplerine el uzatıldı

Çağrıların 2020’de en yüksek noktaya ulaşmasının nedeninin ise Kovid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin yardım amacıyla Bağcılar Belediyesi’ni araması olduğu belirtildi. Bu süreçte çoğunlukla korona virüs sebebiyle evlerinden dışarı çıkamayanlara, hastalara, yaşlılara, bakıma muhtaçlara; gıdadan ulaşıma kadar her türlü konuda yardım eli uzatıldı.

Vatandaşla buluşma noktamız

Çağrı merkezinin belediyenin vatandaşın buluşma noktası olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Vatandaşlarımızın sorunlarını kısa sürede çözerek memnuniyet kazanmaya devam ediyoruz. Mesai arkadaşlarımız özellikle bu sene pandemide çok önemli bir rol üstlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanlarda talepleri karşılamak için var gücümüzle çalıştık. Ekiplerimiz her zamankinden daha çok gayret göstererek talepleri kısa sürede yerine getirdi” dedi.
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