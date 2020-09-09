Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi, 750 genci hayallerine kavuşturdu
BAĞCILAR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GENÇLİK MERKEZİ’NDE VERİLEN ÜCRETSİZ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK KURSLARINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI. 2020 YKS SONUÇLARINA GÖRE 750 ÖĞRENCİ, TIP’TAN MÜHENDİSLİĞE HUKUKTAN ÖĞRETMENLİĞE KADAR HAYALLERİNDEKİ BÖLÜME YERLEŞTİ.
Bağcılar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’nde verilen ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarında eğitim gören öğrenciler büyük başarıya imza attı. 2020 YKS sonuçlarına göre 750 öğrenci, Tıp’tan Mühendisliğe hukuktan öğretmenliğe kadar hayallerindeki bölüme yerleşti.
Bağcılar’da ilçenin eğitimdeki başarı oranını yükseltmek için kurulan Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi, gençlere destek olmaya devam ediyor. Gençlik Merkezi’ndeki “Üniversiteye hazırlık” kurslarına katılan gençler, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre büyük bir başarı elde etti. Bu sene kayıt yaptıran ve derslere devam eden bin 51 gençten 750’si istediği üniversiteye girme hakkı elde etti.
Çok güzel üniversitelere yerleştiler
Pandemi sürecine rağmen öğrencilerin bu maratonu iyi değerlendirdiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İnsanlık olarak çok iyi bir yıl geçirmedik. Salgın nedeniyle eğitime bir süre ara versek de gençlerimiz hiç yılmadı ve hocalarımızın yönlendirmesiyle çalışmaya devam etti. Bu emeğin sonucunda da çok güzel üniversitelere yerleşen öğrencilerimiz oldu. Yoğun bir tempoyla yıl boyu çalışan öğrencilerimize destek olan ve bu başarının elde edilmesinde büyük katkısı bulunan değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.
Sonuçlara göre öğrencilerden 4’ü Tıp, 7’si Hukuk, 43’ü Mühendislik, 11’i Mimarlık, 2’si Eczacılık, 42’si İlahiyat, 4’ü Psikoloji, 32’si Hemşirelik, 33’ü Öğretmenlik, 161’i Sağlık Bölümleri ve 411’i ise diğer bölümlere yerleşti.
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