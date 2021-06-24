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Bağcılar Belediyesi çalışanlarına Covid-19 aşısı

Yerinde Covid-19 aşı uygulaması kapsamında Bağcılar Belediyesi çalışanları, görev yaptıkları yeni hizmet binasında aşılandı.

İSTANBUL 24.06.2021, 12:31
Bağcılar Belediyesi çalışanlarına Covid-19 aşısı

Yerinde Covid-19 aşı uygulaması kapsamında Bağcılar Belediyesi çalışanları, görev yaptıkları yeni hizmet binasında aşılandı.

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla sürdürülen aşılama programına Bağcılar Belediyesi de kurum olarak katıldı. Yerinde Covid-19 aşı uygulaması çerçevesinde Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri Bağcılar Belediyesi’ne geldi. Sağlık İşleri Müdürlüğü içindeki muayene odasında belediye çalışanları kendilerine dağıtılan formları doldurduktan sonra sırayla ilk doz aşılarını oldu.

"Aşı vurulmak topluma karşı bir sorumluluk"

Aşı yapılan odayı ziyaret eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Tüm vatandaşları aşı olma konusunda istekli olmaya davet eden Çağırıcı, “Salgınla mücadelede aşı çok önemli bir yer tutmaktadır. Bir an önce aşımızı olup hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumalıyız. Aşı yaptırmak kişinin ailesine ve topluma karşı taşıdığı sorumluluğun gereğidir” dedi.

Covid-19 aşılanma uygulaması gün boyu sürecek.
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