Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir: “İBB, tasarruf adı altında sorunu yok gibi göstermeye çalışıyor“

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbulluların metro, tramway ve metrobüs duraklarındaki yürüyen merdiven ve asansörlerde yaşadığı sıkıntısının sorumlusunun CHP’li İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) yönetimi olduğunu söyledi. İBB’nin problemlere duyarsızlığının cezasını vatandaşın çektiğini belirten Özdemir, “AK Parti döneminde bütün merdivenler, asansörler çalışırken şimdi bunların tasarruf adı altında kapatılması sorunun bir isim üzerinden yok gibi gösterilmeye çalışmasının başka bir adıdır” dedi.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörlerde sıkıntı yaşanıyor. Her gün bunlardan birini kullanan İstanbullular, yaşadıkları sorunu gerek yetkili mercilere ulaşarak gerekse sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak duyurmaya çalışıyor. Yaşlı, çocuklu ve engelliler başta olmak üzere toplumun her kesimini etkileyen bu çile, yaz günlerinde vatandaşları iki kat zorluyor.

“Komuta merkezinin başında bu işi yönetecek kimse yok”

Bir televizyon kanalındaki canlı yayına telefonla bağlanan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti belediye başkanlığının yürütüldüğü dönemde bu tip sorunların olmadığını dile getiren Özdemir, “Yapmış olduğumuz araştırmalarda birkaç sebebin bu sıkıntılı duruma neden olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu işleri yürüten firmalarla ilgili ödemeleri düzenli yapmadığını öğrendik. Bu düzenli ödemeler yapılmadığı için firmaların sıkıntıya girdiği hatta bizim dönemimizde 500 olan personel 100’lere düştüğünü ifade edebiliriz. Bu süreçte çok sayıda kalifiye personel işi bırakmak zorunda kaldı. Bir diğer konuda bu süreç, bir komuta merkezinden, kontrol merkezinden bir profesyonel idarecinin başkanlığında tespit edilirdi. Vatandaş sıkıntıyı yaşamadan yapılan incelemelerde aksayan durumlar, hemen tespit edilir ve yarım günlük periyot içerisinde vatandaşların sıkıntısı çözülürdü. Şu anda komuta merkezinin başında bu işi yönetecek, bu kabiliyete ve liyakata sahip bir arkadaş olmadığı için ve personel sayısı da ciddi manada düştüğü için şu anda komuta merkezi çalıştırılamıyor” dedi.

“Vatandaşımızın sıkıntısını görüyor ve üzülüyoruz”

İBB’nin vatandaşın sıkıntılarına duyarsız kaldığına, reaksiyon göstermediğine vurgu yapan Özdemir, şöyle devam etti: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tutumunun cezasını maalesef vatandaşlarımız çok sıkıntılı bir şekilde yaşıyor. Görüyoruz, üzülüyoruz. Biz bu problemler olmadan önce gidişatı gördük. Biz bunu mecliste her daim dile getirdik getirmeye devam ediyoruz. AK Parti döneminde bütün merdivenler, asansörler çalışırken şimdi bunların tasarruf adı altında kapatılması sorunun bir isim üzerinden yok gibi gösterilmeye çalışmasının başka bir adıdır. Tasarruf ifadesini de burada düzeltilememenin üzerine giydirilmiş olan bir gerçekliği örtme unsuru olarak gösterebiliriz. Vatandaşın kullanımı için yapılan asansörlerin tasarruf adı altında kapatılmasını vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz.”