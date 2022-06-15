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Babalar Günü’ne özel hediye çarkı etkinliği

Babalar Günü’nde özel hediye çarkı etkinliği düzenleniyor.

İSTANBUL 15.06.2022, 14:31
Babalar Günü’ne özel hediye çarkı etkinliği

Babalar Günü’nde özel hediye çarkı etkinliği düzenleniyor.

Babalar Günü heyecanı yaklaşıyor. 19 Haziran Pazar günü saat 12.00’da Akbatı ziyaretçilerinin deneyimine sunulacak ikonik hediye çarkında parfümden ayakkabıya, yeme-içmeden giyime babaları mutlu edecek birçok sürpriz hediye ve hediye çekleri yer alacak. Yapılan açıklamaya göre, AVM’nin zemin katındaki havuz önüne kurulacak Çevir-Kazan oyununda hem keyifli bir heyecan yaşamak hem de birbirinden güzel hediyelerden birine sahip olmak isteyenlerin AVM’nin mobil uygulamasına üye olması gerekiyor.

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