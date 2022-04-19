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Ayda bebeği kurtarmışlardı; BAK- Kadıköy Orta Seviye Arama Kurtarma Sertifikası aldı

İzmir depreminde Ayda bebeği enkaz altından kurtaran ve Manavgat, Köyceğiz ve Marmaris’teki orman yangınları ile Kastamonu’daki sel felaketinde görev alan Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı “BAK-Kadıköy”, “orta seviye arama kurtarma” akreditasyonunu alarak, olabilecek bir afete AFAD ile birlikte müdahale etme yetkisi alan kamu kurumu oldu.

İSTANBUL 19.04.2022, 16:41
Ayda bebeği kurtarmışlardı; BAK- Kadıköy Orta Seviye Arama Kurtarma Sertifikası aldı

İzmir depreminde Ayda bebeği enkaz altından kurtaran ve Manavgat, Köyceğiz ve Marmaris’teki orman yangınları ile Kastamonu’daki sel felaketinde görev alan Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı “BAK-Kadıköy”, “orta seviye arama kurtarma” akreditasyonunu alarak, olabilecek bir afete AFAD ile birlikte müdahale etme yetkisi alan kamu kurumu oldu.

Kadıköy Belediyesi belediye çalışanlarından ve gönüllülerden oluşan 45 kişilik arama kurtarma takımı BAK-Kadıköy üyeleri, zorlu eğitim sürecinin ardından girdikleri sınavdan başarı ile çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Kentsel Arama Kurtarma eğitimlerini tamamlayan BAK Kadıköy, “Orta Seviye Arama Kurtarma Sertifikası” aldı.

İki yıl boyunca “Temel Arama ve Kurtarma”, “Kentsel Arama ve Kurtarma” ile “Yüksekten ve Derinden Kurtarma” konularında teorik, pratik eğitimler ile çeşitli tatbikatlardan geçen BAK Kadıköy, AFAD Başkanlığı’nda düzenlenen tören ile Orta Seviye Arama Kurtarma sertifikasını alarak bu sertifikayı alan ilk ve tek kamu kurumu oldu.

BAK-Kadıköy, bundan böyle olabilecek ulusal afet durumlarında AFAD koordinasyonunda tüm olaylara müdahale edebilecek ya da herhangi bir afeti tek başına yönetebilecek.

Kadıköy Belediyesi Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne bağlı çalışmalarına devam eden 45 kişilik arama kurtarma takımı, ulusal afetlerde AFAD ile birlikte müdahale yetkisi kazandı.

Takım lideri Özdemir: “Şerdil başkanın desteğiyle”

BAK Kadıköy’ün aldığı sertifikaya ilişkin konuşan takım lideri Hakan Özdemir, “Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı’nın yaklaşık iki yıllık emeğinin taçlandığı gün. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın yapmış olduğu ‘orta seviye arama kurtarma’ ekipler akreditasyonunu almaya hak kazandık. İzmir’de deprem sonrasında yaptığımız toplantılarda Şerdil başkanın desteği ve bizi yönlendirmesi ile bu kararı almıştık. ‘Çocuklar daha hızlı ve hazırlıklı olun ve eğer bir şey yapacaksanız kendi yolunuzda emin olun ve ilerleyin’ dedi” diye konuştu.

“Akreditasyon sisteminde dört seviye ekip yapısı var” diye aldıkları eğitim hakkında bilgi veren Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Temel arama kurtarma, hafif arama kurtarma, orta arama kurtarma ve ağır arama kurtarma. Kadıköy Belediyesi aldığı bu sertifikasyonla Türkiye’deki ilk ve tek kamu kurumu olma özelliğini kazandı. Orta seviye akreditasyon sınıflandırmasında şu anda bir kamu kurumumuz bulunmuyor. Hatta ülkemizde şu anda sadece 4 ekip bu seviyede akreditasyon belgesini alabildi. Üç tanesi sivil toplum kuruluşu, bir tanesi Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı, Bak-Kadıköy. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı’nın bu sertifikayı almasıyla beraber, ülkemizde ulusal bir afet durumunda AFAD koordinasyonunda tüm olaylara müdahale etme kapasitesine sahip olduğumuzu belirtiyor. Aynı zamanda yeri geldiğinde bu operasyonları üstlenmemiz ve bu operasyonları tek başımıza yönetmemiz gerekecek. Bu durumlarda bize yetki sağlıyor. Tüm ekip arkadaşlarıma bu uzun süreçte gösterdikleri çaba için çok teşekkür ediyorum. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı’nın lideri olduğum için gurur duyuyorum. Ve bu gururu Kadıköylülerin de paylaşmasını diliyorum.”

İzmir’de Ayla bebeği kurtarmışlardı

Deprem Operasyonları: 2020 yılı içinde yaşanan Elazığ ve İzmir depreminde görev aldı. İzmir’de Rıza Bey Apartmanı enkazındaki Ayda bebeği yaşama döndürdü.

Yangın Operasyonları: Akdeniz Bölgesi çıkan orman yangınlarına müdahale için Bak-Kadıköy, 2021 yılında Manavgat, Köyceğiz, Marmaris ve Muğla bölgesinde 10 gün süreyle orman yangınlarına müdahale etti, yardım dağıttı.

Sel Operasyonları: Kastamonu’da 2021 yılında meydana gelen sel felaketinde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bak-Kadıköy 10 kişilik bir ekip ile 7 gün görev yaptı.

BAK-Kadıköy hakkında

2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından seçilen 30 kişi kuruldu. Takım üyelerinin çoğunluğu belediye personeli olmakla birlikte, kurum dışından üyelerle tamamen gönüllülük esasına göre çalışır. Kurum dışından ilk gönüllü üyelerini 2008 yılında aldı.

Kurulduğundan bugüne kadar İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün görevlendirmesi ile bölge tatbikatlarında, deprem, yangın, sel ve kayıp arama gibi çeşitli operasyonlarda görev aldı. BAK-KADIKÖY, afetlerle ilgili kamu kuruluşlarıyla ile koordineli olarak da çalışmaya devam ediyor. Eğitmen eğitimi alan BAK-KADIKÖY üyeleri, afetler öncesinde gönüllü gruplara ve okullara afet eğitimi verirken aynı zamanda afetler sonrasında müdahale amaçlı planlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün aktif 71 üyesi olan BAK-Kadıköy’e kurum dışından da gönüllülük esası üzerinden üyelik kabul ediliyor.

BAK Kadıköy, 1.Seviye Temel Ağır Arama Kurtarma Eğitimini 2019 yılında, 2. Seviye Temel Ağır Arama Kurtarma Eğitimini 2020 yılında, 3. Seviye Temel Ağır Arama Kurtarma Eğitimini ise yine İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Yeşilköy Afet Eğitim Merkezi’nde 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında tamamladı.

Kentsel arama kurtarma takımı akreditasyonu nedir

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 29 Temmuz 2020 tarihinde “Afetlere İlişkin Akreditasyon Standartları Yönetmeliği” hazırlandı. Bu yönetmelik çerçevesinde Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı “Akreditasyon Başvurusu” için eğitim ve yapılanma çalışmalarına başladı.

Kadıköy Belediyesi’nin olabilecek afetlere karşı ön hazırlık, zarar azaltma, afet sırasında ve sonrasında müdahale ve iyileştirme konularında eğitimli ekibi BAK Kadıköy, ülkenin birçok noktasında çıkan deprem, sel, yangınlarına görev aldı.

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