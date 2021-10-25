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Ayasofya ve Taksim Camii gezilerine yoğun ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin, ilçede ikamet eden vatandaşlara yönelik düzenlediği Ayasofya Camii ve Taksim Camii gezileri başladı.

İSTANBUL 25.10.2021, 10:48
Ayasofya ve Taksim Camii gezilerine yoğun ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin, ilçede ikamet eden vatandaşlara yönelik düzenlediği Ayasofya Camii ve Taksim Camii gezileri başladı.

Mihmandar-ı Resulullah Ebu Eyyûb Halid bin Zeyd’in medfun bulunduğu Eyüpsultan’dan Ayasofya Camii ve Taksim Camii’ne rehber eşliğinde düzenlenen gezilere Eyüpsultanlılar büyük ilgi gösteriyor.

“Vatandaşlar camileri 100 kişilik gruplar halinde geziyor”

İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’te alınan kararla müze oluncaya kadar dek camii olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve 28 Mayıs 2021 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle ibadete açılan Taksim Camii’ni vatandaşlar 100 kişilik gruplar halinde geziyorlar.

Vatandaşlar iki saat süren gezi boyunca dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Taksim Meydanı’nın sembollerinden biri haline gelen Taksim Camii hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

“Gezilerimiz devam edecek”

Son olarak Yeşilpınar Mahallesi sakinlerinin katıldığı geziye Taksim Camii’nde Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de dahil oldu. Vatandaşlardan gezi ile ilgili fikir ve görüşlerini alan Başkan Deniz Köken, “Vatandaşlarımız evlerde pandemi süresince çok sıkıntı yaşadılar, o yüzden şu anda talebin çok olmasının sebeplerinden biri bu. Bir de hem Ayasofya hem Taksim Camii pandemi sürecinde açıldıkları için çoğu vatandaşımız gelemediler. Şimdi haliyle İstanbul’un epey bir kısmı, karşıdaki Çamlıca Camii ve Taksim Camii’ni yeni yapılan bu yerleri merak ediyorlar. Vatandaşlarımız 15.yüzyıl ve 21.yüzyıl eserlerini aynı günde görmüş oluyorlar. Bu da aslında ayrı bir güzellik katıyor. İlgiyi görüyorsunuz, inşallah gezilerimiz devam edecek” dedi.

Geziye katılan Eyüpsultanlı vatandaşlar ise geziden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyorlar. Ayasofya’ya ilk defa geldiğini belirten Maşallah Korkman, “Ayasofya’ya daha önce hiç gelmedim. Tarihimizi, geçmişimizi yerinde görmek çok güzel bir şey. Ayasofya’yı bize kazandıran, tarihimize sahip çıkan devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Deniz Köken beyefendiye de bize buraları gezme imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

“Çok duygulandım”

Ayasofya’nın tarihi atmosferinden oldukça etkilen ve duygusal anlar yaşayan Arzu Karalar ise şunları söyledi: “Belediyemizin düzenlemiş olduğu gezi ile Ayasofya’ya geldik. Rehberler eşliğinde tarihimizi dinledik, inanılmaz bir atmosfer, çok duygulandım. Buraları görme imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Deniz Köken’e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum”

“Gezi turlarının devam etmesini istiyoruz”

Gezi turlarının devam etmesini isteyen Nurcan Gümüş, duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “Pandemi döneminde ev hanımları olarak oldukça bunalmıştık. Önce Ayasofya ardından da Taksim Camii’ne geldik. İbadetimizi yaptık, tarihimizi dinledik, İnşallah devamı gelir. Çok güzel bir gün geçirdik. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”

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