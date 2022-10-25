Avrupa’daki enerji krizi Türk şirketler için yeni fırsatlar oluşturuyor

Karadeniz’deki çatışmayla birlikte Avrupa’nın yaşadığı enerji krizi, Türk şirketlere yeni fırsatlar oluşturdu. Avrupa ülkelerinde pek çok firma üretimine ara verirken, Türk şirketler peş peşe yeni siparişler alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa’nın yaşadığı enerji krizi, Türk şirketlere yeni fırsatlar sunuyor. Avrupa ülkelerinde pek çok firma üretimine ara verirken, Türk şirketler peş peşe yeni siparişler alıyor. Avrupa’nın önde gelen BigBag üreticilerinden biri olan İşbir Sentetik, önemli bir sipariş talebi aldığını açıkladı. Üretim enerjisini büyük ölçüde GES yatırımlarından karşılayan şirket, yeni siparişlerle birlikte ihracat rekoruna ilerlemeyi hedefliyor. Ayrıca şirket, yeni yılda enerjisinin yüzde 55’ini GES’ten karşılayacak.

Almanya’daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), Eylül ayında ülkede iflas eden şirket sayısının, yüksek enerji fiyatları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle geçen yıla oranla yüzde 34 arttığını açıkladı. Artan enerji maliyetleri, pek çok farklı sektörde önemli ölçüde daralmaya yol açıyor. Enerji krizi nedeniyle Avrupa’nın önde gelen gübre fabrikaları kapanmaya başladı. Dünyanın önde gelen üreticilerinden Norveçli “Yara” şirketi üretimi yüzde 50 düşürdü. İngiltere’nin önde gelen firmalarından “CF Fertilisers” geçici olarak tüm üretimi durdurdu. Polonya’nın büyük gübre üreticileri de üretime ara verdi.

Enerji krizi Avrupa ülkelerinde farklı alanlarda pek çok şirketi etkilerken bu kriz Türk şirketler için yeni fırsatla sunmaya başladı. Avrupalı şirketlerin karşılayamadığı üretimi talebi, Türk şirketlere yöneliyor. Üretim için ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 55’ini GES yatırımlarından karşılayan İşbir Sentetik ise Avrupa ülkelerinden yeni siparişler alıyor.

İşbir Sentetik Genel Müdürü Metin Gültepe, “Rusya’nın Ukrayna’nın işgali ile zirveye çıkan enerji krizi uzunca bir süre dünyanın baş belası olmaya devam edecek. Türkiye ise yakın zamanda almış olduğu isabetli kararlarla yenilebilir enerji konusundaki yatırımların önünü açtı. Gerek Güneş Enerji Santralleri (GES) gerek Rüzgâr Enerji Santrallerinin (RES) önü çok açıldı. Şu anda çok ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Üretimlerimiz çok ciddi miktarda enerji tüketiyor. Enerji maliyetleri de sürekli artıyor. Enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle Avrupa ülkelerinde pek çok firmanın üretimine ara verdiği ya da tamamen durdurduğunu görüyoruz. 2023 yılının ilk yarısı içerisinde toplamdaki GES yatırımımız 20 megawatt peak seviyesine ulaşacak. Böylece ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yüzde 55’ini kendimiz üretiyor olacağız. Bu durum rekabetçiliğimizi artırıyor. Avrupa ülkelerinde enerji krizi nedeniyle üretim daralması, bize yönelik önemli bir talep artışı getirdi. Yeni siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Yeni siparişleri karşılamamızla birlikte ihracat rakamlarımızda ciddi artış bekliyoruz” dedi.

Türkiye 20 yıldır GES ve RES teşviği sağlıyor

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyada enerji krizine yönelik çözüm arayışları sürüyor. Uzmanlar, enerji krizinin en önemli sonucunun yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önemin artması olacağı konusunda hem fikir. Türkiye ise bu alanda birkaç adım öne çıkıyor. Türkiye 20 yıldır GES başta olmak üzere yenilenebilir enerjiye önemli teşvikler sağlıyor. Kısa bir süre önce Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Karar’da değişiklik yapılan Cumhurbaşkanı Kararı ile GES ve RES teşvik kapsamı genişletildi. RES ve GES yatırımlarının 4. bölge teşviklerinden yararlanmasına yönelik uygulama gerçekleşmiş oldu. Uzun yıllardır devam eden GES ve RES başta olmak üzere enerji teşvikleri, Türkiye’yi avantajlı bir konuma taşıdı. Yeni teşvik düzenlemesi de yatırım yapmak isteyenler açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Öte yandan GES ve RES yatırımlarının daha da hızlanması bekleniyor.