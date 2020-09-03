Avrupa Şampiyonu milli voleybolcudan Kartal Belediye Başkanına ziyaret

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Milli Takım oyuncularından Sudenaz Uzun, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ziyarette bulundu.

U19 Genç Kızlar Voleybol Milli Takım oyuncusu Sudenaz Uzun ve ailesinin gerçekleştiği Kartal Belediyesi ziyaretinde Başkan Gökhan Yüksel tarafından misafir edildi. Başarıdan ve özveriden ötürü teşekkürlerini sunan Başkan Yüksel, milli sporcuya çiçek ve plaket hediye etti.

Spordaki önemin ve başarının mutluluğunu vurgulayan Başkan Yüksel, "Bugün Sudenaz’ı, milli sporcumuzu ağırladık. Kartal’da gururumuz, bu gururu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yaşatmaları bizim için ayrıca sevindirici oldu. Kartal’da 30 Ağustos coşkusunu doyasıya yaşamaya çalışıyorduk. Fakat pandemi nedeniyle Kartallı komşularımızın tamamını bir etkinlikte toparlayamamıştık. Bu bizim için buruk bir andı. Ama 30 Ağustos Günü Sudenaz ve arkadaşları bu şampiyonadaki başarısı yüreğimize su serpti, ayrıca gururlandırdı. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu bir nebze olsun daha yukarıya çekti. O yüzden ben Sudenaz nezdinde bütün takımı kutluyorum. Kartal’da olması bizim için ayrıca gurur verici. Biz istiyoruz ki yeni Sudenazlar yetiştirilsin. Amatör Spor Kulüpleri’ne, sporculara elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz ve inanıyorum ki, Sudenaz nezdinde bütün çocuklarımızla heveslenecekler bizde yapabiliriz diyecekler. Çünkü örneği var azmetti, başardı, çalıştı, Milli Takıma girdi ve ülkemize bu gururu yaşattı" dedi.

Kazanılan şampiyonluktan ve başarıdan gurur duyan Milli Sporcu Sudenaz Uzun ise, "Öncelikle çok teşekkür ederim. Spor hayatımızda her zaman olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Öncelik olan hayatımızda sporu bulundurmak. Özellikle Kartallı arkadaşlarım, bende yıllardır burada yaşıyorum. İnşallah daha iyilerine gideceğim" şeklinde konuştu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ziyaret sonrasında tekrardan teşekkürlerini sunarak Sudenaz ve ailesinin yanında olduğunu belirterek uğurladı.