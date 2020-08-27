Avcılar’ın parkları yenileniyor

Avcılar’da park, bahçe ve peyzaj düzenlemeleri çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Avcılar Belediyesi Park ve Bahçe Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçedeki parklarda bakım, onarım ve ağaçlandırma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. İlçeye bir yandan yeni parklar kazandırılırken öte yandan kullanım süresini tamamlamış parklar yeniden revize edilerek daha donanımlı hale getiriliyor.

Yaz döneminde yeşil alanların yoğun olduğu parklarda çim biçme, yabani ot temizliği ve budama işlemlerine ağırlık verilirken, spor aletleri, kent mobilyaları ve oyun gruplarında da düzenli olarak bakım onarım yapılıyor.

6 ay önce Kaz Dağları’ndaki binlerce yıllık zeytin ağaçlarını göçük altında kalmaktan kurtarıp Avcılar’ın muhtelif yerlerinde konumlandırarak yaşatan Avcılar Belediyesi, doğayı koruyan hizmet anlayışıyla ilçedeki yeşil alanların sayısını arttırmayı amaçlıyor.

Göreve geldikten sonra Avcılar’a 2 yeni çocuk parkı kazandıran Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli konu ile ilgili yaptığı açıklamada, halkın nefes alıp keyifli vakit geçirebileceği alanları çoğaltıp, mevcut parkların bakımının düzenli yapılmasının kent kültürünün gelişmesi açısından çok önemli olduğunun altını çizdi. Hançerli, “İnsana, doğaya uyumlu ve tüm canlılara saygıyla yaklaşan yüzünü çağdaş belediyeciliğe dönmüş bir anlayışla yönetilmektedir. Komşularım çocukları ile birlikte keyif ve güven içerisinde, duman solumadan gezip dolaşabilsin diye çalışıyoruz. Hedefimiz herkesin mutlu olduğu bir kenti hep birlikte var etmek” dedi.