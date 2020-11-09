Avcılar’da uyuşturucuya karşı futbol turnuvası sona erdi

Avcılar Belediyesi’nin katkılarıyla Yeşilkent Sevdaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği “Uyuşturucuya ve Yozlaşmaya Karşı Yeşilkent Gençlik Turnuvası” sona erdi. Turnuvanın şampiyonu Karayazı Spor oldu.

5 Eylül- 8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada 19 takım 300 sporcu mücadele etti. Finale kalan takımlar arasında yapılan maçta Karayazı Spor, İlbaş Spor’u 12-2 lik bir skorla yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuva sonrası açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, uyuşturucu ile mücadelede etkin çalışma yürüttüğünü belirterek, gençleri erken yaşlarda spora yönlendirici hizmetlere öncelik verdiğinin altını çizdi. Hançerli, “ Belediyemiz, gençlerin tüm bağımlılıklardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması için spor müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm müdürlükleriyle aktif olarak çalışıyor. Turnuva vesilesiyle Yeşilkent Sevdaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin tüm yöneticilerini, üyelerini ve sporcularımızı bağımlılık konusunda çok önemli bir farkındalık oluşturdukları için canı gönülden kutluyorum. Bugün olduğu gibi her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz, gençlerimize kötü alışkanlıklara teslim etmeyeceğiz” dedi.

Turnuvayı düzenleyen ve turnuvaya öncülük eden Yeşilkent Sevdalıları Derneği Başkanı Ergün Koçkaya yaptığı açıklamada, “Faaliyetlerimiz Avcılar Belediye Başkanlığının da desteği ile hız kesmeden devam edecektir. Bizlere turnuva konusunda destek olan ve maçları oynadığımız halı sahayı temin eden Avcılar Belediye Başkanımız Av.Turan Hançerli’ye çok teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.