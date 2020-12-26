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Avcılar’da temizlik işçisi sokakta bulduğu engelli maaşını sahibine teslim etti
Avcılar Belediyesi’nde görevli temizlik işçisi Selahattin Özsunar, sokakta bulduğu engelli maaşını sahibine teslim etti.
İSTANBUL 26.12.2020, 14:27
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Avcılar Belediyesi’nde görevli temizlik işçisi Selahattin Özsunar, sokakta bulduğu engelli maaşını sahibine teslim etti.
Selami Özsunar, Denizköşkler Mahallesi’ndeki Çimenli Sokağı süpürürken bulduğu cüzdanda bin 500 lira olduğunu görünce belediyede yetkili çalışanlara ve polise haber verdi. Emniyet görevlilerinin çalışması ile kısa sürede paranın sahibi Mehmet Şenocak’a ulaşıldı. Paranın, Mehmet Şenocak’ın 18 yaşındaki engelli oğlu Emircan’ın bakımı için devlet tarafından ödenen engelli aylığı olduğu öğrenildi.Mehmet Şenocak, oğlunun parasını sayarak teslim alırken, temizlik işçisi Özsunar’a sembolik de olsa bir miktar para vermeyi teklif etti. Özsunar, kendisine teşekkür olarak teklif edilen parayı da kabul etmedi.
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