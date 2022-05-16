Avcılar’da ‘Siyasette Engelli Temsiliyeti’ paneli

Avcılar Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Haftası kapsamında ‘Siyasette Engelli Temsiliyeti’ isimli bir panel düzenlendi.

Avcılar’da, Dünya Engelliler Haftası kapsamında bir panel düzenlendi. Avcılar Belediyesi tarafından Denizköşkler Sosyal Tesislerinden düzenlenen ‘Siyasette Engelli Temsiliyeti’ isimli panele milletvekilleri, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, siyasi parti ve engelli dernekleri temsilcileri ile aileleri katıldı. Panelin sonunda katılımcılara plaket verildi.

Panelde konuşan ve temsiliyet hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye’nin ilk Engelli Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Müdürlüklerimizdeki duyarlılık hat safhada, sosyal hizmetlerdeki danışmanlık hizmetleri, haklara ulaşabilecek. Ulaşım hizmetleri, sağlık hizmetlerinin ilgili bireyin ihtiyacından tutun da evde veya taşınma suretiyle hizmetlerden yararlanması veya benzeri çok aktif ve yoğun çalışma yürütülüyor. Özellikle siyasete katılım sadece seçme veya seçilmekle sınırlı değil. Seçilmiş olan kurumların aldığı o kararlara seçildikten sonra da katılmak ve onlara müdahale etme. O aldığı kararlara müdahale edebilme hakkını kapsıyor. Biz belki de Türkiye’nin ilk defa dijital demokrasi platformunu kurduk. Dijital katılım mekanizmalarını aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. 15 günde bir dijital veya SMS yoluyla güncel meselelerle ilgili sorular soruyor ve cevaplar alıyoruz. Farklı bireylerin eğitim seviyesi düşükse onların da katılım sağlaması ve iki seçim arasında maksimum seviyede katılım sağlamak yolunda çalışmalar yapıyoruz” diye anlattı.