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Avcılar’da köpeğe eziyet eden şahıs gözaltına alındı

Avcılar’da bir köpeğe şiddet uygulayan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan araştırmada A.H.Ç. isimli şüpheli şahsın başka birine ait olan köpeği kaçırarak eziyet ettiği öğrenildi.

İSTANBUL 03.08.2022, 17:33
Avcılar’da köpeğe eziyet eden şahıs gözaltına alındı

Avcılar’da bir köpeğe şiddet uygulayan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan araştırmada A.H.Ç. isimli şüpheli şahsın başka birine ait olan köpeği kaçırarak eziyet ettiği öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Ambarlı mahallesi, Öğretmenler caddesi üzerinde gerçekleşmişti. A.H.Ç isimli şüpheli şahıs, emirlerine uymaması üzerine sinirlenerek köpeğe tekme atmış, bununla da yetinmeyerek köpeği kucağına alıp yere savurmuştu. Olay sonrası harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli A.H.Ç’ yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonrası köpeğin başka birine ait olup şahıs tarafından çalındığı ortaya çıkarken hayvan, polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "Hırsızlık" ve "Hayvana Eziyet" suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilirken köpeğin önce belediye görevlilerine ardından da sahibine teslim edildiği öğrenildi.

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