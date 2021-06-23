banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Karadeniz'de savaş krizi! Rus savaş gemisi İngiliz donanmasına...
Karadeniz'de savaş krizi! Rus savaş gemisi İngiliz donanmasına...
Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanlarıyla Buluştu
Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanlarıyla Buluştu
"Allah'ın selamı" hakkında Can Ataklı'dan tepki çeken sözler
Mehmet Ali Erbil'den tecavüz açıklaması!
Mehmet Ali Erbil'den tecavüz açıklaması!

AVCILAR’DA KOLONU PATLAYAN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak caddesi Ördek Sokak'ta gece saatlerinde 5 katlı bir binanın taşıyıcı kolonlarından biri çatladı. İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri apartmanda oturan vatandaşları tahliye etti.

İSTANBUL 23.06.2021, 14:36 23.06.2021, 14:38
AVCILAR’DA KOLONU PATLAYAN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Olay Avcılar, Ambarlı Mahallesi’nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ördek Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın taşıyıcı kolonlarından biri çatladı. Binada oturanlar durumu polis, itfaiye, sağlık ve Avcılar Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri binada bir süre inceleme yaptı.

 İtfaiye ve zabıta ekipleri tarafından binada oturan vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine gelen Avcılar Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri bina çevresinde bariyerlerle önlem aldı. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı.

HERKESİ TAHLİYE ETTİLER

Kolonu çatlayan apartmanda oturan bir bina sakini, “Bina zaten sıkıntılı yıkılmak üzereydi. Biz bir an önce çıkmak istiyorduk, kiralık yer arıyorduk bulamadık şu anda. Herkesi az önce tahliye ettiler. Geçen bir silkelenme olmuştu, bugün de 3 dairede oturan aileler tahliye edildi. Diğer daireler boştu, onlar çıkmıştı .zaten. Bizde ailecek kardeşimin evine gidiyoruz” diye konuştu

banner486
Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur
banner493