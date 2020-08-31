Avcılar’da 86 yaşındaki kadının imdadına ekipler yetişti

Avcılar Belediyesi, bakımsız kalan 86 yaşındaki Sebahat Hızal’ın imdadına yetişti. Ekipler yaşlı kadının sağlık kontrolünü yapıp saçlarını titizlikle keserken Hızal’ın mutluluğu dikkat çekti.

Avcılar’da bir konteynerde tek başına yaşamı sürdüren Sebahat Hızal’a Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler korona virüse karşı önlemlerini alarak kuaför hizmeti ulaştırarak şikayetlerinden kurtulmasını sağladı. Avcılar Belediyesi görevlilerinin her gün düzenli olarak evine sıcak yemek götürdüğü Sebahat Hızal, saçları titizlikle kesildikten sonra "Dualarım kabul oldu" dedi. Görevlilere 7 torunu bulunduğunu belirten, uzun süre sonra gece rahat uyuyabildiğini anlatan Sebahat Hızal, “Bu dertten kurtulabilmek için ettiğim dualar kabul oldu. Aylar sonra ilk kez rahat uyudum” dedi. Yaşlı kadının yatak sorunu da çözülürken görevlendirilen sağlık ekibi, Sebahat Hızal’ın bacaklarındaki ağrıları azaltmak ve tansiyonunun normale dönmesi için muayene ederek ilaç yazdı.

"Paylaştıkça güzelleşen bir kentiz biz”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Kentimizin güzel insanlarının, huzur ve mutlulukla yaşayabilmeleri için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle yaşlı komşularımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda bakıldığından emin olmaya çalışıyoruz. Evine düzenli olarak sıcak yemek hizmeti ulaştırdığımız hemşehrilerimizin halini hatırını sorup, onlara yoldaş oluyoruz. Paylaştıkça güzelleşen bir kentiz biz” dedi.