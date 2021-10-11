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Avcılar Belediyesi’nden kız çocuklarına özel sinema gösterimi

Avcılar Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte, daha önce çeşitli sebeplerle sinemaya gidememiş kız çocuklarını bir araya getirerek, onlara özel gösterim gerçekleştirdi.

İSTANBUL 11.10.2021, 16:32
Avcılar Belediyesi’nden kız çocuklarına özel sinema gösterimi

Avcılar Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte, daha önce çeşitli sebeplerle sinemaya gidememiş kız çocuklarını bir araya getirerek, onlara özel gösterim gerçekleştirdi.

Avcılar Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Leyla Bayram İlköğretim Okulu’nda okuyan ve daha önce çeşitli sebeplerle sinemaya gidememiş kız çocukları, sinemayla buluştu. Barış Manço Kültür Merkezin’de kendilerine ayrılan salonda animasyon filmi izleyen çocuklara filmden sonra satranç takımı ve çanta hediye edildi.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, “ Çok mutlu oldum. Öğretmenimiz bize sinemaya geleceğimizi söylediğinden beri gece uykumdan uyanıp heyecanlanıyorum. Bizim için bu etkinliği düzenleyen Avcılar Belediyesi’ne teşekkür ederim” diyerek kız çocukları gününü kutladı.

Çocukların öğretmeni Gizem Demiralay, "Kız çocuklarımızı mutlu etmek adına sinema etkinliğine geldik. Duyurduğumuzdan beri çocuklar çok mutlu oldular, hatta erkek öğrencilerimiz niye bizim günümüz yok diye çok üzüldüler. Öğrencilerimiz çok heyecanlanmışlar, hatta gece birçoğu uyuyamamışlar ve gelinceye kadar saatin dolmasına kadar dört gözle beklediler" dedi.

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