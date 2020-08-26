banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
YKS tercih sonuçları açıklandı!
YKS tercih sonuçları açıklandı!
7.BARIŞ VE SEVGİ BULUŞMALARI BEYLİKDÜZÜ’NDE BAŞLIYOR
7.BARIŞ VE SEVGİ BULUŞMALARI BEYLİKDÜZÜ’NDE BAŞLIYOR
Fenerbahçe, Lemos'u kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Lemos'u kadrosuna kattı
Oteller'in 2021 Nisan ayında eski düzene dönmesi bekleniyor
Oteller'in 2021 Nisan ayında eski düzene dönmesi bekleniyor

Avcılar Belediyesi 5 ayda 400 bin maske üretti

AVCILAR BELEDİYESİ 5 AYDA 400 BİN MASKE ÜRETTİ

İSTANBUL 26.08.2020, 14:05
2
Avcılar Belediyesi 5 ayda 400 bin maske üretti

Avcılar Belediyesi, kendi bünyesinde çalışanlarla Covid-19 sürecinde 5 ayda 400 bin maske üretti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde toplum sağlığını korumaya yönelik önemli çalışmalara imza atan Avcılar Belediyesi, belediye bünyesinde oluşturulan atölyeyle kendi personelinin ve vatandaşların maske ihtiyacını karşıladı.

Yaklaşık 5 aydır günlük 3 bin maske üretilen atölyede, günlük kullanıma uygun maskelerin yanı sıra Türkiye’de bir ilk olarak işitme engellilere yönelik maske üretimi de yapılıyor.

Üretilen maskeler, zabıta ekipleri tarafından halk pazarları ve ibadethanelere gelen vatandaşlara, kamu çalışanlarına, Avcılar Belediyesi personeline kamuya açık alanlarda salgın süresince dağıtıldı.

İlçede yaşayan işitme engelli vatandaşların pandemi süreci boyunca iletişimde güçlük çektiğini öğrendikten sonra harekete geçen Av. Belediye Başkanı Turan Hançerli, ağız bölgesi şeffaf olan maske üretimine başlanması talimatı vermişti. Günlük maskelerin yanı sıra işitme engelliler için maskenin de üretildiğinin bilgisini veren Başkan Hançerli, maskelerin çevre ilçelerdeki işitme engelli vatandaşlara ve şehir dışındaki derneklere de ulaştırıldığının söyledi. Gelen talepler doğrultusunda işitme engelli maskeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Maskelerin hijyenik koşullarda büyük bir titizlikle üretildiğinin altını çizen Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Salgın süreci herkesin hayatını ciddi oranda etkileyip değişmesine neden oldu. Maskelere olan talebin artmasıyla birlikte özellikle maske piyasasında değerinin çok üzerinde satışların gerçekleştiğini ve hemşehrilerimizin maske temin etmekte büyük zorluklar yaşadığını gözlemledik. “Gerçek sorunlara gerçek çözümler” anlayışıyla sürdürdüğümüz hizmet politikamız doğrultusunda, hemen ihtiyaca yönelik üretime başladık. Avcılarımızın bu süreci mümkün olduğunca en güçlü şekilde atlatabilmesi için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Avcılar Belediyesi Maske Üretim Atölyesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında maske üretimi devam ediyor.

Yorumlar (0)
banner378
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ağustos 2020
İmsak 04:46
Güneş 06:18
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:54
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25