Avanak Avni evine döndü

Kadıköy’ün simgelerinden Avanak Avni heykeli onarımı yapıldıktan sonra evine döndü.

Usta karikatürist Oğuz Aral’ın mizahımıza kazandırdığı Avanak Avni karakterinin bronz heykeline geçtiğimiz haftalarda saldıran henüz kimliği belirsiz kişi veya kişiler, heykeli yerinden sökerek yere düşürmüştü. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin önündeki kavşakta bulunan ve heykel traş Yunus Tonkuş tarafından Kadıköy’e kazandırılan 80 kilo ağırlığında ve 143 santim uzunluğundaki bronz heykel, onarıldıktan sonra tekrar Oğuz Aral heykelinin yanına dikildi. Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılan Oğuz Aral ve Avanak Avni heykelleri yan yana durarak Kadıköy’e gelenleri karşılıyor. Daha önce de Avanak Avni heykeli, 17 Aralık 2018’de çalınmış ve yaklaşık iki hafta sonra Şişli’de bulunmuştu.

Karikatür Evi’nin karşısındaki duvarda çizili olan Sıdıka karakteri de sprey boya ile saldırıya uğramıştı. Belediye Sıdıka çizimini boyayarak eski görünümüne kavuşturdu.