Atatürk, en sevdiği şarkılarla anıldı

Esenyurt Belediyesi Klasik Türk Müziği Topluluğu, Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirdi. Atatürk’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ‘Sarı Zeybek’ anma programında seslendirilen şarkılar, gecede duygu dolu anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yılında, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde Atatürk’ün en sevdiği parçalardan oluşan ‘Sarı Zeybek’ programı düzenledi. Esenyurt Belediyesi Klasik Türk Müziği Topluluğu tarafından seslendirilen parçalar, küçüğünden büyüğüne herkese duygu dolu anlar yaşattı. Programda Atatürk’ün küçük yaşlardan beri zalime boyun eğmediğini anlatan çocukluk anısına ait bir anı perde ile verildi. Atatürk’ün mücadele dolu ruhunu anlatan slayt gösterisinin ardından belediyenin müzik kurslarında eğitim alan Başak Demir ‘Sonsuza’ isimli marşı okuyarak büyük alkış aldı. Programın sonunda Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Atatürk’ün en sevdiği parçalarında biri olan Fikrimin İnce Gülü’nü koro ile birlikte söyledi.

“Onu önce anmamız sonra anlamamız lazım”

Sahnede konuşma yapan Başkan Bozkurt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnettarlığını dile getirerek şunları söyledi: “Bugün bizim için yas olmaktan çıktı, bizim için her zaman yüreğimizin derinliklerinde bir acı Büyük Önder. Sadece üzülerek bugünü bir yas gibi anmak bence Ulu Önder’e en büyük haksızlığı yapmış oluruz. Onu her zaman ama özellikle ölüm yıl dönümünde önce anmamız sonra da anlamamız lazım ki bize vermek istediklerini hayata geçirelim. Bugün Cumhuriyet varsa, bugün birbirimize özgürce selam verebiliyorsak bize dair ne varsa bir arada tutabiliyorsak bunun en büyük sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.”

“Bugün bile dinlerken gözlerim doluyor”

Başkan Bozkurt şunları ekledi: “Sadece Cumhuriyeti kurmakla yetinmedi. Tabi ki büyük bir imparatorluğun askeridir. Yetişmiş bir yöneticisidir, komutanıdır. Ama ‘İstikbal Göklerdedir’ o günlerde diyebilmek, kadınlara seçme seçilme hakkını vermek, ilimi bilimi sanatı, şarkıları. Bugün bile dinlerken gözlerim doluyor. O ruhsal derinliği bulabilmek herkese nasip değil. Bu çok önemli bir derinlik. Çok önemli dersler var. Bunları çocuklarımıza, torunlarımıza aktarmamız lazım. Ben bugün böyle büyük bir ilçenin belediye başkanı olabildiysem bunu Atatürk’e ve yaptıklarına borçluyum. Ben minnettarım.”