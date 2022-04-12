Ataşehir’in sürdürülebilir enerji eylem planı hazır

Ataşehir Belediyesi ve ilçe paydaşlarının katılımıyla uluslararası anlaşmalara uygun enerji ve sera gazı salımının azaltımı hedeflenerek “Ataşehir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”nı (SEEP) hazırlandı. Bu çerçevede, 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını %40 azaltılması hedeflenerek Ataşehir için yol haritası çizildi.

Dünyanın, Türkiye’nin ve beraberinde de Ataşehir ilçesinin son yıllarda karşılaştığı en büyük tehditlerin başında iklim değişikliği geliyor. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen ulusal çabalara Ataşehir Belediyesi de yerel düzeyde katkı sağlamak amacıyla “Ataşehir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”nı oluşturdu. Eylem Planıyla kurum ve kent ölçeğindeki karbon ayak izi ortaya konularak, enerji tüketiminin ve sera gazlarının azaltılması hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu’nun kentlerden kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmak, temiz enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla hazırladığı ve dünyada altı binden fazla yerel yönetimin taraf olduğu “Covenant of Mayors” Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayan Ataşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planıyla ilçeye rehberlik edecek.

Ataşehir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planıyla; mevcut binalarda ısı yalıtımı, yenilenebilir enerji, etkin aydınlatmaların kullanımının sağlanması, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, belediye araç filosunda çevreci araçların tercih edilmesi, akıllı trafik yönetimi, eğitim ve farkındalık çalışmaları, yeşil alanların artırılması, atıkların geri dönüşüm oranının artırılması, atıklardan enerji edilmesi gibi çeşitli konularda stratejiler geliştirilecek.

Ataşehir’i daha yaşanılabilir ve çevre dostu bir ilçe yapmak amacıyla hazırlanan Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nda emeği geçen herkese teşekkür eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “İnsan ve çevre odaklı bir belediyecilik anlayışıyla, sürdürülebilir kent politikasına destek vermeyi ve iklim değişikliğini azaltmaya yönelik çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Temennim şudur ki hazırlanan bu plan sadece Ataşehir’i daha yaşanılabilir ve çevre dostu bir kente dönüştürmekle kalmayacak aynı zamanda ülkemizin toplam sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek olacak” dedi.